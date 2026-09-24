Marmara Denizi üzerindeki bulutlar İstanbul'da sabah kartpostallık manzara oluşturdu

Marmara Denizi üzerindeki bulutlar İstanbul'da sabah kartpostallık manzara oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da sabah saatlerinde Marmara Denizi üzerindeki bulutlar denize yaklaşarak sıra dağları andıran görüntüler oluşturdu. Ufuk çizgisini kaplayan bulut tabakasına gün doğumuyla vuran güneş ışıkları kartpostallık manzara oluşturdu ve manzara havadan görüntülendi.
İstanbul'da sabah saatlerinde bulutlar Marmara Denizi'nin üzerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Marmara Denizi üzerinde sabah saatlerinde bazı bulutlar denize yaklaştı. Sıra dağları andıran bulutlar, görsel şölen oluşturdu. Ufuk çizgisini kaplayan bulut tabakasına gün doğumuyla birlikte güneş ışıkları vurdu. Deniz ve gökyüzünün birleştiği noktada oluşan manzara, havadan görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı