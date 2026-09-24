Haberler

Marmara Denizi üzerindeki bulutlar İstanbul'da sabah kartpostallık manzara oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmara Denizi üzerindeki bulutlar İstanbul'da sabah kartpostallık manzara oluşturdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da sabah saatlerinde Marmara Denizi üzerindeki bulutlar denize yaklaşarak sıra dağları andıran görüntüler oluşturdu. Ufuk çizgisini kaplayan bulut tabakasına gün doğumuyla vuran güneş ışıkları kartpostallık manzara oluşturdu ve manzara havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinde bulutlar Marmara Denizi'nin üzerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Marmara Denizi üzerinde sabah saatlerinde bazı bulutlar denize yaklaştı. Sıra dağları andıran bulutlar, görsel şölen oluşturdu. Ufuk çizgisini kaplayan bulut tabakasına gün doğumuyla birlikte güneş ışıkları vurdu. Deniz ve gökyüzünün birleştiği noktada oluşan manzara, havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor’da başlayan aşklarına Mira katıldı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu

Aşkları Survivor’da başlamıştı! Mert Öcal ile Sude Burcu anne-baba oldu
Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Nişantaşı'nda 47 bin 860 liralık ürünü ödemeden çıkan kadın ressam serbest bırakıldı

Parayı ödemeden kaçacakken yakalandı! Influencermış
Tutuklu CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tahliye edildi

4 aydır cezaevinde bulunan CHP'li belediye başkanı tahliye edildi
Uzunköprü'de 15 kaçak göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı

Avrupa'ya gitmek için yola çıktılar! Uzunköprü'de yakalandılar
Uçakta büyük skandal! Yanındaki adamın uygunsuz eylemini görüp şikayet etti, yine aynı yere oturtuldu

Uçakta büyük skandal! Kadın yolcunun şikayeti de işe yaramadı
Fon soruşturmasında 14 şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma gittikçe büyüyor! Gece yarısı çok sayıda tutuklama