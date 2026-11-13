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İstanbul Avcılar Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar mendireği aştı

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İstanbul Avcılar Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar mendireği aştı Haber Videosunu İzle
İstanbul Avcılar Sahili'nde lodos nedeniyle dev dalgalar mendireği aştı
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Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına ve İstanbul'da artan lodos, Avcılar Sahili'nde dev dalgalara yol açtı. Dalgalar zaman zaman Avcılar Balıkçı Barınağı'ndaki mendireği aşarken sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı, balıkçılar denize açılmadı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar Sahili'nde dalgalar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Sahilde yürümek isteyenler lodos nedeniyle zor anlar yaşarken, kimileri ise dalgaların fotoğrafını çekerek bu anı ölümsüzleştirdi.

İstanbul'da dünden beri etkili olan, bu sabah saatlerinde ise etkisini artıran lodos nedeniyle Avcılar Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgalar zaman zaman mendireği aştı. Bazı vatandaşlar fırtına nedeniyle sahilde yürümekte zorlanırken, bazıları ise metrelerce yükseklikteki dalgaların fotoğrafını çekti. Balıkçılar ise uyarıları dikkate alarak fırtına nedeniyle denize açılmadı. Dalgalar zaman zaman Avcılar Balıkçı Barınağı'ndaki mendireği aştı.

'BU GÜZELLİĞİ KAÇIRAMAZDIM'

Sahilde yürüyüşe çıkan Zehra Bülbül, "Bu sabah İstanbul'da lodos olduğunu bile bile geldim. Bu güzelliği kaçıramazdım.Dalgalar öyle büyüleyici ki, insan izlemekten kendini alıkoyamıyor. İstanbul'da olmak bence büyük bir nimet, büyük bir şans. Her sabah bu güzelliği görebiliyoruz. O kadar yüksek dalgalar var ki, insan oturup saatlerce izlemek istiyor. Bence bu çok güzel birşey" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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