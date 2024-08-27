Ortalık fena karıştı! Özcan Deniz'den kız kardeşine kaset tehdidi

Sanatçı Özcan Deniz yaptığı paylaşımlarda eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey dışındaki aile üyelerini hayatından çıkardığını duyurdu. Ağabeyinin açıklamasını gören Yurda Güler, gelinlerini hedef aldı. Özcan Deniz de kız kardeşine önce gözdağı verdi sonra elinde bir video olduğunu ileri sürerek tehdit etti.

"SENİN VE EVLİ OLDUĞUN ADAM İÇİN HAZIRLADIĞIM VİDEO DURUYOR"

Deniz'in ailesini silmesine sinirlenen kız kardeşi Güler, gelinlerini suçlayarak "Türlü oyunlarıyla ağabeyimi bizden uzaklaştırdı" dedi. Özcan Deniz de kardeşine sinirlenerek akşam saatlerinde "Evet Yurda Hanım! Akşamı bekle birtanem" diyerek gözdağı verdi. Ünlü şarkıcı gece yarısı yeni bir paylaşım yaparak "Beni durdurdular. Sen her zaman ailenin en saygısızı ve en sinsisiydin. Kendin gibi biriylesin ve oğluna dua et. Ama merak etme! Senin ve birlikte olduğun o evli barklı adam için hazırladığım video duruyor ve bir saygısızlığını daha bekliyor" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

İlk evliliğinden dünyaya gelen oğlu ile yeni eşi Samar Dadgar ile fotoğrafını yayınlayan Özcan Deniz, "Sizi çok seviyorum. Canım oğlum benim, canım karım. Canımsınız. Ben artık kim için yaşadığımı biliyorum ve de çok mutluyum. Hiç olmadığım kadar da hafif ve güçlüyüm. Strese girmek isteyen girebilir" diyerek aile üyelerine sırtını döndüğünü duyurdu.

KIZ KARDEŞTEN GELİNE SUÇLAMA: OYUNLARIYLA AĞABEYİMİ BİZDEN SOĞUTTU

Ağabeyinin paylaşımının ardından sinirlenen Yurda Güler, Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı hedef alarak şunları söyledi: "İşin aslı şudur ki: Birinci evliliği bitmeden İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik, daha da detayına onu yaralamamak için girmeyeceğim. Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu ki; biz o dönemde ağabeyimin evinde onunla yaşamaya muhtaç olduğumuzdan değil; yine yaşı küçük bir kızla yaptığı, olmayacak bir evliliği, birbirlerine girerek sonlandırdıkları, boşanma sürecinde onu ve Kuzeyi yalnız bırakmamak içindi. Bizi kovduran kız şimdi de, ailesini tamamen uzaklaştırdı!"

"FİGÜRAN OLMAK İÇİN GELEN KIZI HAYATININ BAŞROLÜ YAPTI"

"Bu kadının tesiriyle ailesini düşman bilen yaşının getirdiği yaşlanma hissinin verdiği her erkeğin yaşadığı dönemsel buhran ve bunalımını bir yardım alarak sonlandırmasının, hep aynı şeyleri yaşamaması açısından yararlı olacağını düşünüyorum. Filmlerinde figüran olmak için İran'dan buraya gelmiş, kendinden yaşça küçük bir kızı kendinin hayatının başrolü yapmış olabilir ama bir önceki evliliğinde olduğu gibi, kendi çizgisinde olmayan yaşça küçük bu kızların ona yaşattığı her olumsuzluğu aile olarak o tek başına yaşamadı, hep beraber yaşadık!"

GELİNDEN, GÖRÜMCEYE CEVAP: BENİM GÜCÜM SİZİN KARANLIK YANINIZA YETMEZ

Yurda Güler'in sözlerine cevap veren Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar ise Instagram hesabından cevap vererek "O seviyeye düşmeyeceğim. Sizle sizin gibiler uğraşsın. Benim gücüm sizin karanlık yanınıza yetmez. Başta sona iftira ve yalan dahasını kuracak kadar vakit ayıramam mutluluğumla meşgulüm. İsteyen istediğini desin, konuşsun. Benim tek bir bildiğim var beni bilen, seven ailem. (Özcan ve Kuzey) Gerisi sizin olsun" dedi.