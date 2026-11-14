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Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı

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Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı Haber Videosunu İzle
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
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Bir yetenek yarışmasında sahneye çıkan yarışmacı, performansıyla jüri üyelerine unutamayacakları bir an yaşattı. Yarışmacının yaptığı gösteriyi ilk başta basit bulan ve ne yapmaya çalıştığını anlamayan jüri üyeleri, butona basarak olumsuz karar verdi. Ancak gösterinin sonunda ortaya çıkan sonuç, herkesi şaşkına çevirdi.

Yetenek yarışmasında hünerlerini sergilemek için sahneye çıkan yarışmacının performansı, başlangıçta jüri üyelerini etkilemedi. Gösterinin neye dönüşeceğini anlayamayan jüri üyeleri, yapılanları basit bir performans olarak değerlendirerek butona bastı.

SONUCU GÖRÜNCE PİŞMAN OLDULAR

Ancak yarışmacı gösterisini tamamladığında ortaya çıkan sonuç, jüri üyelerinin kararlarını sorgulamasına neden oldu. Başlangıçta sıradan görünen performansın sonunda yaşananlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen jüri üyeleri, erken karar verdikleri için pişmanlık yaşadı.

BÜTÜN SALON AYAĞA KALKTI

Yarışmacının gösterisini tamamlamasının ardından salonda büyük bir alkış koptu. Seyirciler, ortaya çıkan performansı ayakta alkışlayarak yarışmacıyı kutladı. Jüri üyelerinin başlangıçta olumsuz değerlendirdiği gösteri, izleyicilerin ayakta alkışladığı bir performansa dönüştü.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTuna Ural:

10 sene oldu mu bu haber yapılalı

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Haber Yorumlarıkamil erol:

ön yargı iyi bişey değil

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Haber Yorumlarıahmet_87_guven:

şakamısınız siz kaç yıllık video bu mu haber bulamadınız mı başka bişey

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Haber YorumlarıTabbe Lan:

Îşte beklediğimiz haber... Pes...

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Haber YorumlarıÜnsal Erol:

Haberler com ya haber bulamamış yıllar önceki haberi yayınlıyor yada dünyadan bir haber haber kanalı bunu gören cocuklar askere gidiyor be

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