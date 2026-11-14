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İzmir'de okul müdürü Delice, 41 yıllık mesleğinin ardından gözyaşlarıyla uğurlandı

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İzmir'de okul müdürü Delice, 41 yıllık mesleğinin ardından gözyaşlarıyla uğurlandı
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Gaziemir'de Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice, 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak yaş haddinden emekli oldu. Okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencilerinin düzenlediği törende çiçeklerle ve alkışlarla uğurlanan Delice'ye sarılan öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

İZMİR'de 41 yıllık meslek hayatını tamamlayarak yaş haddinden emekli olan Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice (65), öğrencileri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gaziemir ilçesinde 41 yıllık eğitim hayatını tamamlayan Sabiha Gökçen İlkokulu Müdürü Recep Delice, yaş haddinden emekli oldu. Eğitim hayatının 11 yılını öğretmen, 30 yılını da idareci olarak geçiren Delice için okul yönetimi, meslektaşları ve öğrencileri sürpriz bir uğurlama töreni düzenledi. Çiçeklerle ve alkışlarla uğurlanan Delice, öğrencilerine ve çalışma arkadaşlarına tek tek veda ederken, duygusal anlar yaşandı. Öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı öğrenciler ise Delice'ye sarılıp gözyaşı döktü. Duygu dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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