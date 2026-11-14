Avril Lavigne 42 yaşında ilk kez anne oldu: Bizim minik prensesimiz geldi

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Complicated ve Sk8er Boi şarkılarıyla 2000'lerin başında dünya çapında tanınan Kanadalı şarkıcı Avril Lavigne, ilk kez anne oldu. 42 yaşındaki sanatçı, bir kız bebek dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NTV'nin aktardığına göre Lavigne, paylaşımındaki karelere "Bizim minik prensesimiz geldi" notunu ekledi. Şarkıcı, bebeğin adını ve doğduğu tarihi açıklamadı.

Lavigne daha önce Sum 41 grubunun solisti Deryck Whibley ve Nickelback'in solisti Chad Kroeger ile evlilik yapmıştı. Sanatçı, 2023'te rapçi Tyga ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatı hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmamıştı.

İlk albümü Let Go'yu 2002'de yayımlayan ve bu albümle büyük bir çıkış yakalayan Lavigne, pop-punk türünün en tanınan isimleri arasında gösteriliyor.