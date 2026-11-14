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Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti

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Antalya'da kuş yakalamak için çatıya çıkan 12 yaşındaki çocuk, havalandırma boşluğuna düşüp hayatını kaybetti
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Antalya'nın Kepez ilçesinde arkadaşlarıyla kuş yakalamak için 6 katlı apartmanın çatısına çıkan 12 yaşındaki Vahit Mete Kahraman, inmek isterken ayağı kayarak havalandırma boşluğuna düştü. İtfaiye ekiplerinin sedyeyle pencereden çıkardığı çocuk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

  • Antalya'nın Kepez ilçesinde 12 yaşındaki Vahit Mete Kahraman, kuş yakalamak için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısındaki havalandırma boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
  • Kahraman, itfaiye ekiplerince havalandırma boşluğundan sedyeyle pencereden çıkarılarak Kepez Devlet Hastanesi ve Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
  • Kahraman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

ANTALYA'da arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için çıktığı 6 katlı apartmanın çatısında havalandırma boşluğuna düşen Vahit Mete Kahraman (12), hayatını kaybetti.

KUŞ YAKALAMAK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3573 Sokak'taki bir sitenin B blokunda meydana geldi. Vahit Mete Kahraman, arkadaşlarıyla birlikte kuş yakalamak için 6 katlı apartmanın çatısına çıktı. Bir süre sonra Kahraman, aşağı inmek istediği sırada ayağının kayması sonucu havalandırma boşluğundan zemine düştü.

SEDYEYLE PENCEREDEN ÇIKARILDI

Kahraman'ın çığlıklarını duyan apartmandakiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kepez İtfaiye İstasyonu'nda görevli ekipler, havalandırma boşluğunda bulunan Vahit Mete Kahraman'ı sedyeyle pencereden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahraman, ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Vahit Mete Kahraman, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Vahit Mete Kahraman'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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