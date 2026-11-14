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Ankara'da suç geliri operasyonunda 10 gözaltı yapıldı, 1 milyar 550 milyon lira el konuldu

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Ankara'da suç geliri operasyonunda 10 gözaltı yapıldı, 1 milyar 550 milyon lira el konuldu Haber Videosunu İzle
Ankara'da suç geliri operasyonunda 10 gözaltı yapıldı, 1 milyar 550 milyon lira el konuldu
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Ankara'da uyuşturucu gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu, bağlantılı şirketlerin işlem hacmi yaklaşık 10,3 milyar lira olarak belirlendi.

Ankara'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. Şüphelilerle bağlantılı şirketlerin toplam işlem hacminin ise yaklaşık 10,3 milyar lira olduğu tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma yürütüldü. MASAK tarafından hazırlanan rapor, saha araştırmaları ve finansal analizler sonucunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içerisinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen gelirleri çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıklarına ilişkin tespitlere ulaşıldı.

1 milyar 550 milyon lira değerinde malvarlığına el konuldu

Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde; 18 araç: 250 milyon lira, 12 gayrimenkul: 300 milyon lira, 4 eğlence merkezi: 320 milyon lira, 1 otel: 660 milyon lira ve 1 ofis: 20 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığı tespit edilerek el konuldu. Ayrıca şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruş olduğu belirlendi.

12 adrese eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda; 12 milyon 726 bin 835 lira nakit para, 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet, 2 kilo 130 gram altın, 317 adet çeyrek altın, 9 adet tam altın, 8 adet bilezik, 3 adet gremse altın, 38 bin 320 dolar, 3 bin 790 avro ve 10 adet lüks saat ele geçirildi.

Gözaltı sayısı 10'a yükseldi

Operasyonun ilk aşamasında 7 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 4 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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