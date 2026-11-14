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Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattılar! 45 kişi 138 milyon lira mağdur oldu, 18 tutuklama

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Muğla'da Hazine ve orman arazilerini parselleyip sattılar! 45 kişi 138 milyon lira mağdur oldu, 18 tutuklama
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parsellere ayırıp sattığı belirlenen suç örgütüne jandarma operasyon düzenledi. Şüphelilerin bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettiği tespit edildi. Gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

MUĞLA'da, Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

KAMU ARAZİSİNİ PARSEL PARSEL SATTILAR

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

21 GÖZALTI, 18 TUTUKLAMA

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 10 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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