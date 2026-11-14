Manchester City'e bir kötü haber de bankalardan

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Ara transfer dönemi yaklaşırken Premier Lig ekibi Manchester City'ye bir kötü haber de bankalardan geldi. Mali kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle yargılanan İngiliz devine, bankaların kapıları kapanmaya başladı.

KREDİ BAŞVURULARI GERİ ÇEVRİLİYOR

Bloomberg'in aktardığı habere göre; Birçok banka Manchester City'nin kredi başvurularını geri çeviriyor. Finans kuruluşlarının, kulübün Premier Lig mali kuralları kapsamındaki yargı sürecini riskli bulduğu ve bu belirsizlik ortadan kalkana kadar kulübe finansman sağlamak yerine davanın sonucunu beklemeyi tercih ettiği belirtildi.

115 SUÇLAMANIN 114'ÜNDE SUÇLU BULUNDULAR

Daha önce Premier Lig mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yöneltilen 115 suçlamanın 114'ünde suçlu bulunan Manchester City için süreç kritik bir aşamaya girdi. İngiliz ekibinin geleceğini yakından ilgilendiren bu davada nihai kararın ocak ayında kesinleşmesi bekleniyor.