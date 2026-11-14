Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

15 yorum · Sen de yaz

Yeni Parti'nin Ankara'da gerçekleştirilen 1'inci Olağan Kurultayı, siyasi mesajların ve dikkat çeken gelişmelerin yaşandığı bir toplantıya sahne oldu. Özgür Özel'in konuşma yaptığı kurultayda, tutuklu 7 belediye başkanının Yeni Parti'ye katılma kararı aldığı duyuruldu. Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videosu izletilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çelenk de dikkat çekti.

"GİDEN GİTSİN, KAÇAN KAÇSIN, TOPUKLAYAN TOPUKLASIN"

Kurultayda kürsüye çıkan Özgür Özel, parti değiştiren belediye başkanlarını hedef aldı. Özel, konuşmasında kendilerine destek veren kadrolarla yollarına devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Eğilmeyenlere, bükülmeyenlere, teslim olmayanlara selam olsun. Teslim olanlar olabilir. Korkup kaçanlar olabilir. Milletin verdiği emanete ihanet edenler olabilir. Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın! Bize inanmış kadrolar yeter. Bize millet yeter…"

"KORKAKLAR GİDECEK, YÜREKSİZLER GİDECEK"

Parti değiştiren isimlere yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, siyasi mücadeleye kararlılıkla devam edecekleri mesajını verdi. Özel, "Korkaklar gidecek, yüreksizler gidecek, iradesi çelikten olanlar kalacak" sözleriyle salondakilere seslendi.

"BEN BU MİLLETE İNANIYORUM"

Konuşmasının devamında siyasi mücadeleye ilişkin mesajlar veren Özel, "Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da millet o zincirleri söküp atacak. Ben bu millete inanıyorum" dedi.

7 BELEDİYE BAŞKANINDAN KATILIM KARARI

Kurultayın dikkat çeken gelişmelerinden biri de tutuklu 7 belediye başkanının Yeni Parti'ye katılma kararı aldıklarının duyurulması oldu. Söz konusu belediye başkanlarının isimlerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Program kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan videosu katılımcılara izletildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultaya gönderdiği çelenk de salonda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

ÖZEL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

YENİ Parti'nin kuruluşu sırasında yardım edenlere selam gönderen Özgür Özel'in, Çankırı'dan gelen 1000 TL'nin hikayesini anlatırken sesi titredi, gözyaşlarına hakim olamadı: "Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca, helal et hakkını. Selam olsun sana!"

İlgili Haberler