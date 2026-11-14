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Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu

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Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
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Yeni Parti, kuruluş sürecinin ardından ilk olağan kurultayını bugün Ankara’da gerçekleştiriyor. Tutuklu 7 belediye başkanının partiye katılma kararı aldığı kurultayda konuşan Özgür Özel, parti değiştiren belediye başkanlarına sert sözlerle yüklendi. "Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın!" diyen Özel'in açıklamaları salondakilerden büyük destek gördü.

  • Yeni Parti'nin Ankara'daki 1'inci Olağan Kurultayı'nda tutuklu 7 belediye başkanının partiye katılma kararı aldığı duyuruldu.
  • Özgür Özel, kurultayda parti değiştiren belediye başkanlarını hedef alarak 'Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın' ve 'Korkaklar gidecek, yüreksizler gidecek, iradesi çelikten olanlar kalacak' sözlerini kullandı.
  • Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videosu izletildi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çelenk salonda yer aldı.

Yeni Parti'nin Ankara'da gerçekleştirilen 1'inci Olağan Kurultayı, siyasi mesajların ve dikkat çeken gelişmelerin yaşandığı bir toplantıya sahne oldu. Özgür Özel'in konuşma yaptığı kurultayda, tutuklu 7 belediye başkanının Yeni Parti'ye katılma kararı aldığı duyuruldu. Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka ile hazırlanan videosu izletilirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği çelenk de dikkat çekti.

"GİDEN GİTSİN, KAÇAN KAÇSIN, TOPUKLAYAN TOPUKLASIN"

Kurultayda kürsüye çıkan Özgür Özel, parti değiştiren belediye başkanlarını hedef aldı. Özel, konuşmasında kendilerine destek veren kadrolarla yollarına devam edeceklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: Eğilmeyenlere, bükülmeyenlere, teslim olmayanlara selam olsun. Teslim olanlar olabilir. Korkup kaçanlar olabilir. Milletin verdiği emanete ihanet edenler olabilir. Giden gitsin, kaçan kaçsın, topuklayan topuklasın! Bize inanmış kadrolar yeter. Bize millet yeter…"

"KORKAKLAR GİDECEK, YÜREKSİZLER GİDECEK"

Parti değiştiren isimlere yönelik eleştirilerini sürdüren Özel, siyasi mücadeleye kararlılıkla devam edecekleri mesajını verdi. Özel, "Korkaklar gidecek, yüreksizler gidecek, iradesi çelikten olanlar kalacak" sözleriyle salondakilere seslendi.

"BEN BU MİLLETE İNANIYORUM"

Konuşmasının devamında siyasi mücadeleye ilişkin mesajlar veren Özel, "Ya müesses nizamın paslı zincirleri bu milleti saracak ya da millet o zincirleri söküp atacak. Ben bu millete inanıyorum" dedi.

7 BELEDİYE BAŞKANINDAN KATILIM KARARI

Kurultayın dikkat çeken gelişmelerinden biri de tutuklu 7 belediye başkanının Yeni Parti'ye katılma kararı aldıklarının duyurulması oldu. Söz konusu belediye başkanlarının isimlerine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Program kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan videosu katılımcılara izletildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurultaya gönderdiği çelenk de salonda dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

ÖZEL GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

YENİ Parti'nin kuruluşu sırasında yardım edenlere selam gönderen Özgür Özel'in, Çankırı'dan gelen 1000 TL'nin hikayesini anlatırken sesi titredi, gözyaşlarına hakim olamadı: "Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca, helal et hakkını. Selam olsun sana!"

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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıBurak Topçu:

Boş yapıyorsun Boş. Adama ne derler biliyor musun, sen daha yanındaki adamı doğru düzgün secemiyorsun nasıl olacakta bu ülkeyi doğru düzgün yoneteceksin. Düne kadar en iyi adamım dediğin adamlar kaçtı gitti senden, sen İzmiri akp ye kaptırmış birisin ne anlatıyorsun?

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme22
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

sen 25 yildir yonetip Yanina fonculari topyalan, 135 milyar dolari buhar Eden, faizi enflasyonu dolar Alan Yaya kaliti mi destekliyorsun

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Konuşma be tirol bütün hırsızlar hırsızın Etrafında toplanıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Hadi oradan hırsızlık yapanlara göz yumduğun için kaçıyorlar haklılar yalan senin içine işlemiş

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa sagdic:

25 yildir enflasyon dusecek diyenler, fonculari dolar alir Yaya kalircilar mi dogru ??

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
Haber YorumlarıRamadan Svs:

DUR BAKALKIM DAHA ÇOOOK KAÇACAKLAR

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme13
Haber YorumlarıGy224466:

FON cuları kaçırmayın. Pensilvanyaya.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme6
Haber Yorumlarıyilmaz yilmaz:

Mustafait foncu hirsizlar sarayin etrafinda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
Haber Yorumları128547Ab&:

Bunlar devletin milletin başına çok büyük sorun olacak çok büyük

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
Haber YorumlarıEmin Ustun:

sonun Muharrem İnce gibi olacak

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6

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