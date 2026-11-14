YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

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YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurultay salonunda Özgür Özel ve eşi Didem Özel'in yanına gelen İmamoğlu, çiftle tokalaştığı sırada duygusal anlar yaşadı. Tokalaştıktan sonra Özel çiftçine sarılan İmamoğlu’nun ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

EŞİNİN MESAJI YAPAY ZEKAYLA SESLENDİRİLDİ

Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zeka teknolojisiyle seslendirilerek salondakilere dinletildi.

YENİ Parti'nin kuruluşuna değinen ve demokratik mücadele vurgusu yapan İmamoğlu mesajında, "Boşuna çekilmiyor hiçbir acı. Her şey çok güzel olacak" sözlerine yer verdi.

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Kaynak: Haberler.com