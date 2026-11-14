Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı Haber Videosunu İzle
YENİ Parti Kurultayı'nda duygusal anlar: Dilek İmamoğlu gözyaşlarını tutamadı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
8 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dilek İmamoğlu, YENİ Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda gözyaşlarına hakim olamadı. Genel Başkan Özgür Özel ve eşi Didem Özel'e sarıldığı sırada duygusal anlar yaşayan İmamoğlu'nun ağladığı görüldü. Kurultayda, Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zekayla seslendirilerek salondakilere dinletildi.

YENİ Parti'nin "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği 1. Olağan Kurultayı'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kurultay salonunda Özgür Özel ve eşi Didem Özel'in yanına gelen İmamoğlu, çiftle tokalaştığı sırada duygusal anlar yaşadı. Tokalaştıktan sonra Özel çiftçine sarılan İmamoğlu’nun ardından gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

EŞİNİN MESAJI YAPAY ZEKAYLA SESLENDİRİLDİ

Kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesaj da yapay zeka teknolojisiyle seslendirilerek salondakilere dinletildi.

YENİ Parti'nin kuruluşuna değinen ve demokratik mücadele vurgusu yapan İmamoğlu mesajında, "Boşuna çekilmiyor hiçbir acı. Her şey çok güzel olacak" sözlerine yer verdi.

★ Okurların en beğendiği yorum
leverboy kara:Vaybe çok üzüldüm ekrem'in içerden cıkamamamış
Tüm yorumlar (8)
İlgili Haberler
Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi40Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...73Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu79Özgür Özel'in parti değiştiren belediye başkanlarına yönelik sözleri salonu coşturdu
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var42Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda27Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 164 sitede yayınlandı.
İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Dünyaca ünlü pop yıldızı Avril Lavigne 42 yaşında ilk kez anne oldu

2000'lerin en ünlü isimlerindendi: 42 yaşında anne oldu

Haberler.com
2000

Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıleverboy kara:★ Okurların en beğendiği

Vaybe çok üzüldüm ekrem'in içerden cıkamamamış

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
Haber YorumlarıHako:

Şarapçı, rüşvetçi, zinakar, Laik, CHP'liler sizi

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Kaya:

Bir Fransa turu daha yaparsın mutlu olursun nasıl olsa bu ülkeyi emekçiler emekliler asgari ücretliler yonettiriyor

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme4
Haber Yorumlarırff75vdpzp:

haberler bu kadını eşinin aldattığını yazıyor doğruysa üzücü.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme4
Haber YorumlarıNis Ard:

o değil de FON dan vurulan vurgun islam ve cumhuriyet tarihin en büyük vurgunu imiş vayyyy beee yaoarsa cidden akppkk yaparmış, milletin algısı olmafığı için yorum nile yapamıyor büyüklüğü bilseler dudakları uçuklar, yandaşlar bshsetmiyor kimse anlamasın diye

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
Haber YorumlarıBayram Cevik:

Hahahaha çok komiksin nis zart sen de bir yandassin ekonun yaptıklarından bahsettinmi hiç

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Bakan Kurum bir ülkeyi işaret edip uyardı: Yüzde 19'u sular altında kalacak

Bakan Kurum bir ülkeyi işaret edip uyardı: Sular altında kalacak
Trump'ın İran kararında Erdoğan etkisi! Saldırıları askıya almayı değerlendirdiği öne sürüldü

Trump İran kararını verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem15

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda27

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek

AK Partili bir isim ilk kez böyle konuştu! Emekli ve asgari ücretli...
Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı

Transferdeki söylentilere dair son noktayı koydu