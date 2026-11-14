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Fenerbahçe'nin yıldızı için güne damga vuran itiraf: Uçağı hazırdı ama PSG'ye gitmedi

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Fenerbahçe'nin yıldızı için güne damga vuran itiraf: Uçağı hazırdı ama PSG'ye gitmedi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'nin yıldızı için güne damga vuran itiraf: Uçağı hazırdı ama PSG'ye gitmedi
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için dikkat çeken bir itiraf geldi. Muriqi'nin Lazio'ya transfer olduğu dönem İtalyan ekibinin sportif direktörlüğünü yapan Igli Tare, yıldız santrforun PSG'yi reddettiğini söyledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi hakkında, yıldız ismi 2020 yılında Fenerbahçe’den Lazio'ya transfer eden eski sportif direktör Igli Tare’den dikkat çeken açıklamalar geldi.

''OLAĞANÜSTÜ BİR SANTRFOR''

Igli Tare, Muriqi'yi ''Oyunu yorumlama şekliyle olağanüstü bir santrfor” olarak tanımladı ancak çeşitli nedenlerle Lazio’da potansiyelinin tamamını ortaya koyamadığını belirtti.

PSG İTİRAFI

Röportajdaki asıl dikkat çeken kısım ise Paris Saint-Germain ile ilgiliydi. Tare, Muriqi’nin PSG’ye transfer olmak üzere Paris’e giden hazır özel bir uçağı olduğunu, ancak Lazio’ya gidebilmek için bu teklifi reddettiğini söyledi. Ayrıca başka kulüplerin maaşının iki katından fazla tekliflerde bulunduğunu, Muriqi’nin İtalya’ya gelmek için bunları da geri çevirdiğini ekledi.

SEZON PERFORMANSI 

32 yaşındaki deneyimli forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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