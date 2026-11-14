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Zelenskiy: ABD, NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan çekilmemizi önerdi

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Zelenskiy: ABD, NATO üyeliği karşılığında Donbas'tan çekilmemizi önerdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'li müzakerecilerin ilk kez Ukrayna'nın NATO'ya katılması karşılığında Donbas'taki güçlerini geri çekmesi fikrini gündeme getirdiğini, uygun bir teklifi referanduma götüreceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'li müzakerecilerin Ukrayna'nın doğudaki Donbas bölgesinde kalan güçlerini NATO üyeliği karşılığında geri çekmesi fikrini gündeme getirdiğini söyledi. BBC'nin haberine göre Zelenskiy, böyle bir sorunun ilk kez kendilerine yöneltildiğini belirtti.

Zelenskiy cumartesi günü gazetecilere, "Amerikalılar bir soru sordu: ' Ukrayna NATO'ya katılırsa ne olur? Ukrayna Donbas'tan çekilir mi?' Bu ilk kez gündeme geldi" dedi.

Ukrayna lideri, güvenlik garantilerini içeren, Ukrayna ordusuna kısıtlama getirmeyen ve ülkenin yeniden inşası için fon sağlayan bir teklif alması halinde bunu referanduma götüreceğini de söyledi. Zelenskiy, ABD'nin önerisinin kendisinde "NATO'nun yeniden gündemde olduğu" izlenimini uyandırdığını, ancak "Putin'in sinyallerini siz de duydunuz, bu son derece zor bir görüşme" diyerek temkinli konuştu.

Açıklama, ABD'li temsilciler Jared Kushner ve Steve Witkoff'un önce Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le, ardından perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de Zelenskiy'le görüşmesinin ardından geldi. ABD'li yetkililer daha önce Ukrayna'nın NATO üyeliğinin masada olmadığını söylemişti.

Kiev, gelecekteki tehditleri caydırmak için uzun süredir NATO üyeliğini olası bir barış anlaşmasının koşulu olarak görüyor. Rusya ise sınırında bir NATO üyesi daha olmasını kabul edilemez buluyor ve Ukrayna'dan Donbas'ı bırakmasını istiyor. Zelenskiy bugüne kadar egemen topraklardan vazgeçmeye hazır olmadıklarını savunmuştu.

Rusya şu anda Donbas'ı oluşturan Donetsk ve Luhansk bölgelerinin büyük bölümü dahil Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birini kontrol ediyor. Ukrayna'nın bölgede hâlâ elinde tuttuğu küçük alanları bırakması pratikte küçük bir taviz olsa da Kiev için Donbas'ın Rus toprağı olarak kabul edilmesi anlamına geleceğinden sembolik olarak büyük önem taşıyor.

Putin ve Kremlin yetkililerinin açıklamaları ise Rusya'nın tutumunun değişmediğini, Moskova'nın toprak ve tarafsızlık taleplerinin Ukrayna'nın kabul etmeye hazır olduğunun çok ötesinde kaldığını gösteriyor.

Kaynak: BBC

BBC
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