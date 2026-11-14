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Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim

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Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim Haber Videosunu İzle
Bilal Erdoğan Lübnan’da gençlere Arapça seslendi: Babamın sevgi dolu selamlarını getirdim
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Lübnan temaslarını sürdüren Necmeddin Bilal Erdoğan, Akkar'da gençlerle buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Arapça ileten Bilal Erdoğan, akıcı konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Gençlere yönelik samimi hitabında Akkar'dan Beyrut'a kadar tüm Lübnanlılara sevgi mesajı gönderdi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Lübnan ziyaretinin üçüncü gününde ülkenin kuzeyindeki Akkar eyaletine gitti. Daru’l-Fetva ziyaretinde kendisini karşılayan kalabalığa Arapça hitap eden Erdoğan’ın akıcı konuşması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını Lübnanlı gençlere Arapça ileten Bilal Erdoğan’ın görüntüleri kameralara yansıdı.

AKKAR’DA DARU’L-FETVA’YI ZİYARET ETTİ

Üç günlük Lübnan ziyareti kapsamında temaslarını sürdüren Bilal Erdoğan, ülkenin kuzeyindeki Akkar eyaletinin merkezi Halba'da bulunan Daru’l-Fetva'yı (Müftülük) ziyaret etti.

Akkar Müftüsü Şeyh Zeyd Zakarya tarafından karşılanan Erdoğan'a ziyarette bölgeden milletvekilleri, din adamları ve yerel temsilciler de eşlik etti.

Ziyaret sırasında kendisini karşılayan kalabalıkla bir araya gelen Erdoğan, gençlere Arapça seslendi. Erdoğan'ın akıcı Arapçasıyla yaptığı selamlama ve konuşma dikkat çekti.

“BÜTÜN LÜBNANLI GENÇLERE SEVGİ DOLU SELAMLARINI GETİRDİM”

Kameralara yansıyan görüntülerde Bilal Erdoğan, gençlere Arapça hitap ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Esselamu aleykum ve rahmetullah. Günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, biz Akkar'dayız. Babam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akkar'daki, Trablus'taki (Trablusşam), Beyrut'taki ve tüm Lübnan'daki bütün gençlere sevgi dolu selamlarını getirdim.”

LÜBNAN TEMASLARINDA TARİHİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MESAJI

Bilal Erdoğan, Lübnan ziyaretinin önceki günlerinde başkent Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri, Başbakan Yardımcısı Tarık Mitri ve farklı dini toplulukların temsilcileriyle bir araya geldi.

Trablusşam'da da temaslarda bulunan Erdoğan, TİKA tarafından restore edilen tarihi Mevlevihane'yi ziyaret etti. Türkiye ile Lübnan arasındaki tarihi ve kültürel bağların güçlendirilmesine dikkati çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Akkar ziyaretinde ise bölgenin kalkınması ve Türkiye ile Lübnan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi konuları gündeme geldi. Erdoğan, Türkiye'nin Lübnan'ın refahını, istikrarını ve barışını istediğini belirterek iki ülke arasındaki dayanışmanın sürmesi gerektiği mesajını verdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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