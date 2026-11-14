Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak

Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Eflatun-beyazlıların milli yıldıza 5 yıllık yeni kontrat ve yıllık 8 milyon Euro maaş önerdiği belirtildi. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldığı ve Arda'nın kısa süre içinde resmi imzayı atmasının beklendiği aktarıldı.
- Real Madrid, Arda Güler ile 5 yıllık yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı; milli futbolcunun yıllık maaşı 6 milyon 250 bin Euro'dan 8 milyon Euro'ya yükselecek.
- Yeni sözleşmeyle Arda Güler haftalık 153 bin 846 Euro, günlük 21 bin 917 Euro gelir elde edecek.
- Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 14 resmi maçta 4 gol ve 7 asist kaydederek 11 gollük doğrudan katkı sağladı.
İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadrosundaki kilit isimlerle sözleşme yenileme harekatına başladı. Eflatun-beyazlıların yeni kontrat konusunda prensip anlaşmasına vardığı milli yıldız Arda Güler'in alacağı yeni ücret ortaya çıktı.
MOURINHO'NUN ''DOKUNULMAZ'' LİSTESİNDE
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, takımdaki 4 futbolcuyu "dokunulmaz" olarak nitelendirdiği ve yönetimden bu isimlerin sözleşmelerinin uzatılmasını talep ettiği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının bu listesinde Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile birlikte 21 yaşındaki milli yıldızımız Arda Güler de yer alıyor.
YILLIK 8 MİLYON EURO KAZANACAK
İspanyol basınındaki habere göre; Real Madrid yönetimi, geçtiğimiz haftalarda prensip anlaşmasına vardığı Arda Güler'e 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etti. Mevcut kontratında bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin Euro kazanan milli futbolcunun maaşında ciddi bir iyileştirmeye gidildi. Yeni teklife göre Arda Güler'in yıllık maaşı 8 milyon Euro'ya yükselecek.
GÜNLÜK VE HAFTALIK KAZANCI DİKKAT ÇEKİYOR
Kısa süre içinde resmi imzayı atması beklenen Arda Güler, yeni sözleşmesiyle birlikte haftalık 153 bin 846 Euro, günlük ise 21 bin 917 Euro gelir elde edecek.
SEZON PERFORMANSI
Real Madrid formasıyla bu sezon 14 resmi karşılaşmada görev alan Arda Güler, sahada kaldığı sürede 4 gol atıp 7 asist yaparak takımının hücum hattına 11 gollük doğrudan katkı sağladı.