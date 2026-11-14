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Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai

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Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
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Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı bir köyde imamın başka bir yere tayin edilmesinin ardından muhtar harekete geçti. Köye yeni imam bulmak için ilan veren muhtar, yaklaşık 65 bin TL maaş, lojman ve ek mesai imkânlarını duyurdu. İlana yaklaşık 2 bin kişi başvururken, muhtarın açıkladığı atama şartı dikkat çekti.

  • Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı bir köyde görevli imamın tayin edilmesi üzerine köy muhtarı sosyal medyada imam ilanı yayımladı.
  • İlana yaklaşık 2 bin kişi başvurdu; atama için adayın hâlihazırda kadrolu veya sözleşmeli imam olarak görev yapması gerekiyor.
  • Köye atanacak imama yaklaşık 65 bin TL maaş, lojman ve sabah ile yatsı namazları için ek mesai ücreti ödenecek.

Yozgat'ın Çandır ilçesine bağlı bir köyde görev yapan imamın başka bir yere tayin edilmesi üzerine köy muhtarı yeni imam arayışına girdi. Köyün imamsız kalmasını istemeyen muhtar, sosyal medya platformları üzerinden ilan yayımladı.

"ACİLEN İMAM ARANMAKTADIR"

Muhtarın yayımladığı ilanda, köyün ulaşım ve barınma imkânlarına ilişkin ayrıntılara yer verildi. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"Acilen imam aranmaktadır. Tayini yaptırılacaktır. Köyümüz Kayseri'ye 80 kilometre, günde 4 servis seferi yapılır, ulaşım sorunu yoktur. Otobüse Ankara'dan binen bir kişi köye direkt gelir. Lojman ve bakkalı var. Tayin 3 günde yaptırılır."

2 BİN KİŞİ BAŞVURDU

İlanın ardından muhtarın telefonuna çok sayıda başvuru geldi. Yaklaşık 2 bin kişinin kendisine ulaştığını belirten muhtar, başvuruların önemli bir bölümünün atama şartlarını karşılamadığını ifade etti.

Yetkili kurumlarla yaptığı görüşmelerin ardından ataması yapılacak kişinin hâlihazırda kadrolu veya sözleşmeli imam olarak görev yapması gerektiğini öğrenen muhtar, sıfırdan imam olmak isteyenlerin köye atanamayacağını söyledi.

Muhtar, "Ataması yapılacak kişi devlet memuru ya da sözleşmeli imam olacak." dedi.

65 BİN TL MAAŞ, LOJMAN VE EK MESAİ

Köye gelmeyi kabul edecek imamın yaklaşık 65 bin TL maaş alacağını belirten muhtar, lojman imkânı da sunulacağını açıkladı. Ayrıca sabah ve yatsı namazları için ek mesai ücreti ödeneceğini ifade etti.

"KÖYÜMÜZ İMAMSIZ KALDI"

Köyde imam bulunmaması nedeniyle cuma namazlarında da sıkıntı yaşandığını anlatan muhtar, namazı kıldırması için ilçeden imam getirttiğini söyledi.

Cuma namazlarında yaklaşık 35-40 kişilik cemaatin toplandığını belirten muhtar, köyün bir an önce yeni imamına kavuşmasını istediklerini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Benim Kkk:Siz kildurin burde muslumanlikta kimsenin eline su dokmezsiniz lafa gelince icinizde imam gelenekadar imamlik yapacak adma yetistiremediniz mi islamda imamlik…
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBenim Kkk:★ Okurların en beğendiği

Siz kildurin burde muslumanlikta kimsenin eline su dokmezsiniz lafa gelince icinizde imam gelenekadar imamlik yapacak adma yetistiremediniz mi islamda imamlik denen bir makam yokki herkes imam seviyesinde olmak zorunda bu simdiki sistemin algisi dinde birlik oldun diye boyle bir kanun cikarildi bu kanun senjn namazk ildirmana engel degil ki

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