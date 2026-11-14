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Uğurcan Çakır'a dev talip

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Uğurcan Çakır'a dev talip
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Galatasaray'da başarılı bir performans gösteren ve Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren Uğurcan Çakır'a dev bir talip çıktı. Hollanda'da şampiyonluk yarışını sürdüren Feyenoord'un milli kaleciyi radarına aldığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların Uğurcan için kapıyı 40 milyon Euro'dan açacağı dile getiriliyor.

  • Feyenoord, kalesini güçlendirmek için Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına aldı.
  • Feyenoord'un scout ekipleri, Uğurcan Çakır'ın Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi performansını takip ederek yönetime olumlu rapor sundu.
  • Galatasaray yönetimi, 30 yaşındaki kaleci için 40 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Galatasaray formasıyla ortaya koyduğu istikrarlı performans ve UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesinde yaptığı kritik kurtarışlarla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken milli kaleci Uğurcan Çakır, transfer gündeminin üst sıralarına yerleşti. Tecrübeli eldiven için Hollanda'dan ciddi bir talip çıktı.

FEYENOORD YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Hollanda Eredivisie'de şampiyonluk mücadelesi veren Feyenoord'un, kalesini üst düzey bir isimle güçlendirmek amacıyla Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına aldığı belirtildi. Hollanda temsilcisinin scout ekiplerinin, milli file bekçisinin hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçlarındaki performansını yakından takip ederek yönetime olumlu rapor sunduğu ifade edildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ 40 MİLYON EURO

Takımın en kritik isimlerinden biri haline gelen Uğurcan Çakır'ı kolay kolay bırakmak istemeyen Galatasaray yönetimi ise kapıyı oldukça yüksekten açmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kurmayların, 30 yaşındaki file bekçisi için gelecek tekliflerde 40 milyon Euro'nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayacağı belirtildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

Waiw GS ve Uğurcan haberlimi bundan ?

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