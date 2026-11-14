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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fransa maçı öncesi dikkat çeken açıklama

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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fransa maçı öncesi dikkat çeken açıklama Haber Videosunu İzle
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fransa maçı öncesi dikkat çeken açıklama
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fransa maçı öncesi açıklamalar yaparak ''Bu çocuklar çok şeyi başardı, inşallah Cenab-ı Allah, Fransa maçıyla mağlubiyet serisini galibiyet serisine çevirir. Bir olumsuzluk var ama Allah nasip ederse eski haline dönecek. Bir türlü o istediğimiz goller olmuyor, çok kolay goller yiyoruz. Onun da çaresini bulacaklar'' dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak zorlu Fransa maçı öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

''BİR OLUMSUZLUK VAR AMA...''

Fransa'ya karşı galibiyet hedeflediklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu çocuklar çok şeyi başardı, inşallah Cenab-ı Allah, Fransa maçıyla mağlubiyet serisini galibiyet serisine çevirir. Bir olumsuzluk var ama Allah nasip ederse eski haline dönecek. Bir türlü o istediğimiz goller olmuyor, çok kolay goller yiyoruz. Onun da çaresini bulacaklar. Belçika maçında üzüldük. Galip de gelebilirdik ama bu çocuklar başaracak.'' dedi. 

''İYİ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR''

Sözlerine devam eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Belçika maçında 30 dakikaya baktığımızda çok güzel, Arda'nın jeneriklik golü var. 2'yi 3'ü de atacak pozisyonlarımız oldu. Sonra basit goller yedik. Çocukların hepsi kaliteli, inşallah iyi günler bizi bekliyor." açıklamasını yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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