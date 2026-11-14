Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Pendik'te D-100 Karayolu yan yolda trafikte tartışan bir otomobil sürücüsü, aracından bıçak çıkararak motokuryeyi 'Ben senin boğazını keseceğim' sözleriyle tehdit etti. Tarafların birbirine küfrettiği tartışma, motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Olayın ardından taraflar ayrıldı.
İstanbul Pendik'te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçak göstererek, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti. Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerin ardından taraflar ayrıldı.
ARAÇLARINI DURDURUP KÜFÜRLEŞTİLER
Olay, saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarında durdurarak tartışmaya devam eden taraflar birbirine küfretti. Bu sırada bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti.
YAŞANANLAR KASK KAMERASINDA
Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışma sırasında otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı göstererek motokuryeyi tehdit ettiği anlar yer aldı.