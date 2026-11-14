Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında Haber Videosunu İzle
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! O anlar kask kamerasında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Pendik'te D-100 Karayolu yan yolda trafikte tartışan bir otomobil sürücüsü, aracından bıçak çıkararak motokuryeyi 'Ben senin boğazını keseceğim' sözleriyle tehdit etti. Tarafların birbirine küfrettiği tartışma, motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Olayın ardından taraflar ayrıldı.

İstanbul Pendik'te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçak göstererek, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti. Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerin ardından taraflar ayrıldı.

ARAÇLARINI DURDURUP KÜFÜRLEŞTİLER

Olay, saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarında durdurarak tartışmaya devam eden taraflar birbirine küfretti. Bu sırada bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti.

YAŞANANLAR KASK KAMERASINDA

Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışma sırasında otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı göstererek motokuryeyi tehdit ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

Şehit evine bunu mu layık gördün başkan? Kamuoyu açıklama bekliyor
Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de 41 yılın ardından emekli olan okul müdürüne duygusal veda! Öğrenciler sarılıp gözyaşı döktü

41 yıl sonra okuluna veda etti! Öğrencileri gözyaşlarını tutamadı
Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai32

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu yarın başlıyor! Sakarya'da lastikçilerde günlük değişim 500'e dayandı

Kış lastiğinde son gün! Tanesi 25 bin liraya kadar çıkıyor
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
CHP'li başkan vekiline 3 gündür ulaşılamıyor! AK Parti'ye geçecek iddiası

Belediye başkanına 3 gündür ulaşılamıyor! AK Parti'ye geçecek iddiası