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Çankırı'da araç bariyere çarptı, baba ve 9 yaşındaki kızı öldü, anne ağır yaralandı

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Çankırı'da araç bariyere çarptı, baba ve 9 yaşındaki kızı öldü, anne ağır yaralandı
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Çankırı'da D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu baba ve 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ağır yaralandı. Ağır yaralanan anne itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çankırı'da bariyere çarpan hafif ticari araçtaki baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne ise ağır yaralandı.

Murat İlhan (39) idaresindeki 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu Çavundur mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Murat İlhan ile 9 yaşındaki kızı Zeynep İlhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan anne Hanife İlhan (37), itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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