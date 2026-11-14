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İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret

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İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret Haber Videosunu İzle
İlham Aliyev'in kızı Antalya'da! COP31'de dikkat çeken ziyaret
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızı Leyla Aliyeva, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi kapsamında Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak standını ziyaret etti. Aliyeva'ya ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alekberov da eşlik etti.

  • Antalya'daki COP31 Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Aliekberov ile Leyla Aliyeva, Sıfır Atık Vakfı-Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı'nı ziyaret etti.
  • Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de yer aldı.
  • Ortak standta iki vakfın tarihçeleri, faaliyetleri ve sıfır atık ile sürdürülebilirlik alanındaki projeleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Zirvesi kapsamında etkinlikler devam ederken, Azerbaycan heyetinden ortak standa ziyaret gerçekleştirildi. Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Aliekberov ile Leyla Aliyeva, Yeşil Alan'da bulunan Sıfır Atık Vakfı-Haydar Aliyev Vakfı Ortak Standı'nı ziyaret etti.

BAKAN YARDIMCISI DA ZİYARETTE YER ALDI

Ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp de hazır bulundu. Heyet, Yeşil Alan'daki Sıfır Atık Hub içerisinde yer alan ortak stantta iki vakfın çalışmalarını inceleme fırsatı buldu.

İKİ VAKFIN PROJELERİ TANITILIYOR

Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak standında, kurumların tarihçeleri, faaliyetleri ve hayata geçirdikleri projeler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Karşılama bankosu, dijital kiosklar, LED ekranlar, sergi alanları ve interaktif deneyim bölümlerinin bulunduğu stantta, iki vakfın sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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