Kırıkkale'de 30 yaşındaki üretici 200 kilogram soğanla safran hasadına başladı

Kırıkkale'de 30 yaşındaki üretici, 2 yıl önce izlediği haberden etkilenerek yetiştirmeye karar verdiği dünyanın en pahalı baharatı olarak bilinen safranın hasadına başladı. Kilogramı 1 milyon liraya kadar ulaşan safran, yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor.

Ankara'da bir yazılım firmasında proje yöneticisi olarak çalışan 30 yaşındaki Nuh İnanç, yaklaşık 2 yıl önce izlediği bir haberden etkilenerek safran yetiştiriciliğine ilgi duymaya başladı. Bir yıl boyunca bitkinin yetiştirilme şartlarını araştıran İnanç, haberde gördüğü üreticiyle iletişime geçerek ilk safran soğanlarını temin etti. Geçen yıl memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 100 metrekarelik alana 20 kilogram safran soğanı diken İnanç, deneme üretiminden olumlu sonuç aldı. Bunun üzerine bu yıl ekim alanını 1 dönüme çıkararak 200 kilogram safran soğanını toprakla buluşturdu. Çiçeklenme döneminin başlamasıyla birlikte safran hasadına başlayan İnanç, sabah saatlerinde topladığı çiçeklerin kırmızı renkli kısımlarını ayırarak kurutuyor. İnanç'a, babası Elvan İnanç da üretim ve hasat sürecinde destek oluyor.

"20 kilogram safran soğanıyla deneme yaptım"

Safran yetiştiriciliğine başlama sürecini İHA'ya anlatan İnanç, "Yaklaşık iki sene önce bir safran üreticisinin haberini izledim. Hem ekonomik değeri hem de yetiştirilme şartları ilgimi çekti. Bir yıl boyunca araştırma yaptım. Daha sonra o üreticiye ulaştım. Kendisi bana yol gösterdi ve ilk soğanlarımı ondan aldım. Geçen yıl 100 metrekarelik alanda 20 kilogram safran soğanıyla deneme yaptım. Kırıkkale'nin karasal ikliminin bu bitkiye uygun olduğunu düşündüm. Verim alınca bu yıl ekim alanını 1 dönüme çıkardım ve 200 kilogram safran soğanı diktim" dedi.

"Bir kilogram safran için 150 bin çiçek toplanıyor"

Safranın ekonomik değerinin yüksek olmasında yoğun el işçiliğinin etkili olduğunu belirten İnanç, "Safran dünyanın en pahalı baharat bitkisi olarak biliniyor. Bunun nedeni dikiminden bakımına, hasadından kurutulmasına kadar bütün işlemlerin elle yapılması. Yılda bir kez, ekim ayının ortalarından itibaren çiçek açmaya başlıyor. Hava şartlarına göre yaklaşık bir ay süren çiçeklenme döneminde her sabah çiçekleri topluyoruz. Daha sonra çiçeklerin içindeki kırmızı renkli dişi organları ayırarak uygun şartlarda kurutuyoruz. Bir kilogram safran elde edebilmek için yaklaşık 150 bin çiçeğin tek tek toplanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kilogram fiyatı 1 milyon liraya kadar çıkıyor"

Safranın kalitesine göre kilogram fiyatının 900 bin ile 1 milyon lira arasında değiştiğini ifade eden İnanç, "Safranın kalitesini belirleyen en önemli bileşenler krosin, pikrokrosin ve safranaldir. Bunlar ürünün renk, tat ve aromasını belirliyor. Bu bileşenlerin değerleri yükseldikçe safranın kalitesi ve ekonomik değeri de artıyor" diye konuştu.

"Safran soğanı da önemli bir gelir kaynağı"

Safran yetiştiriciliğinde baharat üretiminin yanı sıra soğan çoğaltımının da ekonomik değer taşıdığını anlatan İnanç, "Safranın önemli gelir kaynaklarından biri de soğanların çoğalması. Burada bir soğandan sekiz sürgün çıktığını görüyoruz. Gelecek yıl haziran ayında bu soğanları topraktan çıkardığımızda sekiz ayrı soğan elde edebileceğiz. Safran soğanının kilogram fiyatı ise büyüklüğüne ve sertifikalı olup olmamasına göre 2 bin ile 4 bin lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı