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Sultangazi Esentepe'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ekipler müdahale ediyor

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Sultangazi Esentepe'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ekipler müdahale ediyor Haber Videosunu İzle
Sultangazi Esentepe'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ekipler müdahale ediyor
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

SULTANGAZİ, Esentepe Mahallesi'nde 2 İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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