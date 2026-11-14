Sultangazi Esentepe'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ekipler müdahale ediyor

Sultangazi Esentepe'de 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kazaya ekipler müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde 2 İETT otobüsünün çarpıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
SULTANGAZİ, Esentepe Mahallesi'nde 2 İETT otobüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı