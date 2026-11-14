Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya'da 15 Kasım öncesi kış lastiği mesaisi yoğun günlerde 400-500 değişime ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026'da başlayacak. Sakarya'da lastikçilerde yoğunluk artarken işletmeci Yusuf Boz, yoğun günlerde günlük 400-500 değişim yapıldığını belirterek sürücüleri kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmeleri için uyardı.

Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlayacak olması ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Sakarya'da oto lastikçilerde yoğunluk arttı. Günlük lastik değişim sayısının yoğun günlerde 400-500'e ulaştığını belirten lastik tamircisi, sürücüleri kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmeleri konusunda uyardı.

Türkiye genelinde şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları barındıran zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Kasım 2026 tarihinde başlayarak 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek. Uygulamanın başlamasına saatler kala Sakarya'daki lastikçilerde de hareketlilik arttı. Araçlarını kış şartlarına hazırlamak isteyen sürücüler servislerin yolunu tutarken, esnaf artan taleplere yetişebilmek için yoğun mesai harcıyor.

"Yoğun günlerde 400-500 lastik değişimi yapıyoruz"

Lastik dükkanı işletmecisi Yusuf Boz, kış lastiği değişimlerinde son günlere doğru yoğunluğun arttığını belirterek, "Genellikle uygulamanın son bir haftasına kala yoğunluk oluyor. Bu sene geçen seneye göre daha yoğunuz. Geçen sene kar yağdığı için lastik değiştirmeye başlamıştık ancak bu sene biraz daha erken başladık. Normal günlerde 40-50 civarında lastik tamiri, 1-2 tane de lastik değişimi yapıyoruz. Yoğun olan bu günlerde ise günlük 400-500 civarında lastik değişimi gerçekleştiriyoruz. Kendi işletmemizde 16 janta kadar lastik sökme-takma ve balans ücretleri bin ile bin 200 lira arasında değişiyor. Jant ölçüsü arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Sıfır lastik fiyatları ise adet başına 3 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar ulaşabiliyor" dedi.

"Kış lastiği sadece kar yağdığında kullanılmaz"

Kış lastiğinin yalnızca kar yağışında tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Boz, "İnsanlar genellikle kış lastiğini kar lastiği olarak görüyor ancak kış lastiği hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğünde kullanılması gereken bir lastik. Çünkü sabah ve gece saatlerinde gizli buzlanmalar meydana geliyor. Bu da zincirleme kazalara kadar yol açabiliyor. Bizim bu hususta tavsiyemiz, havalar daha fazla soğumadan, kar yağışını beklemeden kış lastiğine geçmeleri" diye konuştu.

İkinci el lastik alacaklara uyarı

İkinci el kış lastiklerinin de kullanılabileceğini ancak seçim sırasında dikkatli olunması gerektiğini aktaran Boz, "İnsanlar ikinci el lastik de kullanabiliyor. Lastik temiz olduğu sürece kullanılabilir ancak burada üretim tarihi, diş durumu ve markası gibi dikkat edilmesi gereken noktalar var. Bir kış lastiğinin ömrü 4-5 sezon arasındadır. Bu süre aşıldığında lastik hamur özelliğini kaybedebiliyor. Dişleri olsa bile performans veremiyor, fren tutuşu azalıyor ve kayma yapabiliyor. 2025 yılında kış lastiği takmama cezası 5 bin 856 liraydı. Bu yıl ise 6 bin lira. Ancak bizim burada önem vermemiz gereken konu cezadan ziyade can güvenliğimiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kalacak evi olmadığı için minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu16

Evi yoktu, minibüste yaşıyordu! Öğretmen ölü bulundu
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu100

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda20

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 'platonik aşığım' diyen saldırganın 8 kez bıçakladığı Nurseli Sezer konuştu: En ağır cezayı almasını istiyorum

Önce sarıldı, sonra 8 kez bıçakladı! Ölümden dönen kadın konuştu
MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı12

MEB'den köklü değişiklik! Yıllardır süren uygulama yasaklandı
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret zammı soruldu! Yanıtı milyonları heyecanlandırdı24

Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi

Şehidin evinde skandal! Gündeme getirdik, belediye başkanı özür diledi
Adana'da 282 doktor kooperatif kurdu! Kendi bahçelerindeki zeytini kendi fabrikalarında yağa dönüştürüyorlar

282 doktor güçlerini birleştirdi! Fabrikadan zeytinyağı akıyor
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem11

Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem