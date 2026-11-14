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Asena, Kani Kudu ile evlendiğini açıkladı: Benim kocam kadından anlıyor

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Oryantal Asena, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu iş insanı Kani Kudu ile resmi nikah kıydığını Hande Aras'ın programında açıkladı.

Ünlü oryantal Asena, yaklaşık 8 aydır birlikte olduğu iş insanı Kani Kudu ile evlendiğini duyurdu. Çift, gösterişli bir düğün yapmak yerine kendi aralarında resmi nikah kıydı.

Asena açıklamayı, konuk olduğu Hande Aras'ın programında özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken yaptı. Ünlü isim, Kudu ile resmi olarak nikahlı olduklarını ve nikahı kendi aralarında kıydırdıklarını anlattı.

Programda eşinden övgüyle söz eden Asena, "Benim kocam kadından anlıyor" dedi ve Kudu'yu zevkli ve dürüst biri olarak tanımladı.

Önceki evliliğini sona erdirdikten sonra özel hayatını uzun süre gözlerden uzak tutan Asena, CNN Türk'ün aktardığına göre evliliğini ilk kez bu programda kamuoyuyla paylaştı.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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