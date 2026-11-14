Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan 46 yaşındaki Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra sahalara resmen geri dönüyor.

İLK 11'DE YER ALACAK

Temmuz ayında İtalya Serie C Ekibi Ravenna ile sözleşme imzalayan Ronaldinho, pazar günü Forli'ye karşı oynanacak maçta ilk 11'de yer alacak.

''TEKRAR SAHAYA ÇIKACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Sahalara geri dönüşü hakkında konuşan Ronaldinho, "Çok uzun bir aradan sonra tekrar sahaya çıkacağım için mutluyum. Yeni taraftarlarıma neşe ve eğlence verebilecek olmanın düşüncesi bana büyük bir keyif veriyor. Buraya, hayatımda eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim. Bence bugün diğer oyuncular için de özel olabilir, öyle umuyorum." dedi.

''SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM''

Sözlerine devam eden efsane isim, "Futbola yıllar önce başladım ve emekli olduğumda geriye dönüp baktığımda şunu fark ettim: Her şeyi kazanmıştım. Şimdi yeniden futbol oynama fırsatım var ve bu beni mutlu ediyor. Taraftarlara harika bir gün yaşatmak istiyorum. Bu muhteşem maceranın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım hep birlikte harika vakit geçiririz." sözlerini sarf etti.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

Ronaldinho'nun da ilk 11'de forma giyeceği Ravenna - Forli mücadelesi pazar günü saat 19.30'da start verecek.