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Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem

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Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem Haber Videosunu İzle
Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem
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Adana kebabına limon sıkılması Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı. Dürümü geri çevirerek yenisini isteyen ünlü şefin, "Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?" çıkışı dikkat çekti.

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Adana kebap dürümüne limon sıkılmasına sert tepki gösterdi. Geleneksel lezzetin bu şekilde servis edilmesini istemeyen Yalçınkaya'nın sözleri dikkat çekti.

"LİMON SIKILAN ADANA'YI YEMEM"

Adana kebap dürümüne limon sıkıldığını gören Mehmet Yalçınkaya, duruma tepki göstererek, "Limon sıkılan Adana'yı yemem! Yenisini ver. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (2)

Haber Yorumları5s9g5fqbzp:

ne kadar geri bir haber kanalısınız.lan bir asır önceki yarışmayı yeni diye koyuyorsunuz,pes

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Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Bayatçılar

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