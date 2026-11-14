Mehmet Şef, yarışmacının yaptığına çok kızdı: Ben onu yemem

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Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Adana kebap dürümüne limon sıkılmasına sert tepki gösterdi. Geleneksel lezzetin bu şekilde servis edilmesini istemeyen Yalçınkaya'nın sözleri dikkat çekti.

"LİMON SIKILAN ADANA'YI YEMEM"

Adana kebap dürümüne limon sıkıldığını gören Mehmet Yalçınkaya, duruma tepki göstererek, "Limon sıkılan Adana'yı yemem! Yenisini ver. Sen bizi Adana'dan mı sürdüreceksin?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com