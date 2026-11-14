Helikopter kazası şehidi pilot binbaşı, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

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MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 Sikorsky tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar (37), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Sikorsky S-70 tipi askeri helikopter, önceki gün akşam saatlerinde Samanköy Mahallesi'nde kaza kırıma uğradı. Kazada 4 asker şehit oldu. Şehitlerden 3'ünün cenazesi Mürded Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenle, İzmir, Hatay ve Kayseri'ye gönderilirken ailesi Ankara'da yaşayan Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve çok sayıda kişi katıldı.

Evli ve 1 çocuk babası şehidin yakınları törende güçlükle ayakta dururken; annesi Ayşe Pınar tekerlekli sandalye ile katıldığı törende gözyaşlarına boğuldu. Şehidin oğlu Bulut Pınar (4) da babasının tabutunun başından ayrılmadı. Cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu silah arkadaşlarının omuzlarında taşındı. Şehidin cenazesi Cimşit Şehitliği'ne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı