Adıyaman'da kara yolunda çökme oldu, 6 metre derinliğinde çukur açıldı

Adıyaman'da kara yolunda çökme oldu, 6 metre derinliğinde çukur açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında öğleden sonra yol çöktü; yaklaşık 6 metre derinliğinde çukur oluştu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi, trafik kontrollü sağlandı.
ADIYAMAN'da, yol çökerek, 6 metrelik çukur oluştu.
Olay, öğleden sonra Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adıyaman- Gölbaşı kara yolu güzergahı Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında otoyolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 6 metre derinliğinde olduğu belirtilen çukur nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alındı, bölgeye Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Yolda trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, bölgede zaman zaman yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Karayolları ekiplerinin çökmenin yaşandığı noktadaki incelemeleri sürüyor.