Özgür Özel, yeniden YENİ Parti Genel Başkanı seçildi

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Ankara Arena'da "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla gerçekleştirilen YENİ Parti 1. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Tek aday olarak seçime katılan Özgür Özel, kayıtlı 1202 delegeden 1157'sinin oy kullandığı seçimde 1154 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi.

DİVAN BAŞKANLIĞINI MURAT KARAYALÇIN YAPTI

Kurultaya eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte gelen Özgür Özel, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yaptı.

Delegelere seslenen Özel, "Ben bu salona bakınca gömlek değiştirenleri değil ateşten gömlek giyenleri, yenilgiyi kabul etmeyenleri görüyorum" ifadelerini kullandı.

Kurultayın divan başkanlığına eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın seçildi. Delegelerin önerisi üzerine yapılan oylamayla göreve getirilen Karayalçın, partinin kuruluş kurultayında divan başkanlığı yapmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

CHP KURULTAYA DAVET EDİLMEDİ

Kurultaya eski milletvekilleri, belediye başkanları, uluslararası siyasi kuruluşların temsilcileri, yabancı diplomatik misyonlardan yetkililer ve sivil toplum kuruluşları davet edildi.

Ancak davetliler arasında CHP yer almadı. YENİ Parti yönetimi, CHP'yi davet etmeme kararına gerekçe olarak mevcut parti yönetiminin mahkeme kararıyla göreve gelmesini gösterdi.

BAHÇELİ'DEN TEBRİK ÇELENGİ

Kurultayın dikkat çeken ayrıntılarından biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gönderdiği tebrik çelengi oldu.

Bahçeli'nin beyaz zambak, kırmızı gül ile beyaz ve kırmızı gerberalardan oluşan çelengi kurultay salonuna gönderildi.

Salondaki dijital ekranlarda Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel'in posterleriyle Türk bayrakları yer aldı. Özel'in Ekrem İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile fotoğrafları da ekranlara yansıtıldı.

PARTİ MECLİSİ'NDE ÜYE SAYISI 150'YE ÇIKARILDI

Kurultayda partinin yönetim yapısını değiştiren bir tüzük düzenlemesi de yapıldı. Parti Meclisi'nin 80 olan üye sayısı bir dönemliğine 150'ye yükseltildi.

Yeni düzenlemeye göre Parti Meclisi'nde milletvekilleri için 80, parti örgütü temsilcileri için 40, politika geliştirme çalışmalarında görev alacak isimler için ise 30 kişilik kontenjan ayrıldı.

Politika geliştirme kadrosunun ekonomi, adalet, eğitim, sağlık, kültür sanat ve çevre gibi alanlarda uzman isimlerden oluşturulması planlanıyor.

YENİ YÖNETİM YARIN BELİRLENECEK

8 Kasım'da gerçekleştirilen parti içi ön seçimde de üyelerin desteğini alan Özgür Özel, kurultaydaki genel başkanlık oylamasından da geçerli oyların tamamını alarak çıktı.

Genel başkanlık seçiminin ardından kurultayın ilk günü sona ererken, gözler partinin yeni yönetim kadrosuna çevrildi.

Yarın yapılacak Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu seçimlerinde yeni yönetim belirlenecek. Parti Meclisi seçimlerinde tüzükte çarşaf liste esas olmasına rağmen blok liste yöntemi uygulanacak.

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Kaynak: Haberler.com