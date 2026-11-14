Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden Pirağa Uzun hayatını kaybetti

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Trabzon’da yaşayan 103 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun hayatını kaybetti. “Bugün olsa yine giderim” sözleriyle hafızalara kazınan Uzun, son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda üniversiteli gençlerle bir araya gelmişti.

TRABZON’DA YAŞIYORDU

Türkiye’nin yaşayan en yaşlı gazilerinden 103 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun’dan acı haber geldi. Trabzon’da yaşayan Uzun’un hayatını kaybettiği öğrenildi.

“BUGÜN OLSA YİNE GİDERİM” DEMİŞTİ

Kore Savaşı’nda görev alan Pirağa Uzun, savaş yıllarına ilişkin anıları ve vatan sevgisini dile getirdiği sözleriyle tanınıyordu. Uzun, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, “Bugün olsa yine giderim” ifadelerini kullanmıştı.

SON OLARAK ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BULUŞMUŞTU

Pirağa Uzun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Trabzon Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencilerini evinde ağırlamıştı. Ziyarette öğrencilerin sorularını yanıtlayan Uzun, Kore Savaşı’ndaki mücadelelerini ve Komutanı Tahsin Yazıcı ile yaşadığı anıları gençlerle paylaşmıştı.

Uzun’un vefatının nedeni ve cenaze programına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.