Esenyurt'ta 134 suç kaydı olan hükümlü sokakta gezerken yakalandı! Hakkında 94 yıl hapis cezası var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Esenyurt'ta 134 suç kaydı ve hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ö.Ç. (50), sokakta gezerken yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.C. (38) ise hastane çıkışında gözaltına alındı.

SORGUDA 134 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 11 Kasım'da ilçede devriye görevi yaptıkları sırada şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Arkadaşıyla birlikte gezen kişinin kimliğini alarak sorgulayan ekipler, Ö.Ç. isimli kişinin 30 ayrı dosyada 134 suç kaydı bulunduğunu tespit etti. Hakkında 94 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Ö.Ç. hakkında yapılan detaylı sorgulamada, hükümlünün karşılıksız çek ve benzeri suçlardan 2 milyon 275 bin 282 lira para cezası bulunduğu da belirlendi.

UYUŞTURUCU HÜKÜMLÜSÜ HASTANE ÇIKIŞINDA YAKALANDI

İlçe genelinde devriye görevini sürdüren polis ekipleri, 12 Kasım'da Esenyurt Devlet Hastanesi çevresinde M.C.'den şüphelendi. M.C.'yi durduran ekipler, yaptıkları sorgulamada şüphelinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan arandığını ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı