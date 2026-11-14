Mustafa Sarıgül'den hakkındaki iddialar sonrası ilk açıklama: Devletimize ve adaletimize emanetim

Mustafa Sarıgül'den hakkındaki iddialar sonrası ilk açıklama: Devletimize ve adaletimize emanetimGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, ailesinin de adının geçtiği kara para aklama soruşturması ve hakkında gündeme gelen çeşitli suçlamaların ardından ilk kapsamlı açıklamasını yaptı. Peşinen suçlu ilan edildiğini savunan Sarıgül, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına dikkat çekerek medya kuruluşlarına tepki gösterdi. Hakkındaki iddiaların yargı kararıyla kesinleşmediğini vurgulayan Sarıgül, “Ben de devletimize ve adaletimize emanetim” dedi.
- Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkındaki iddialara ilişkin açıklamasında masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının herkes için geçerli olduğunu vurguladı.
- Sarıgül, bazı medya mensuplarının bu hakları kendisinden esirgeyerek iddia ve iftiralara dayalı bir kanaat oluşturmaya çalıştığını öne sürdü.
- Sarıgül, milletvekilliğinin ayrıcalık oluşturmadığını ve hukuki sürecin herkes için işleyen ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.
Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında gündeme gelen iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına dikkat çeken Sarıgül, bazı medya mensuplarının kendisini peşinen suçlu ilan etmeye çalıştığını savundu. Sürecin herkes için işlediği şekilde kendisi için de işleyeceğini belirten Sarıgül, “Devletimin, vatanımın ve adaletin dışında bir sığınak aramadım, aramıyorum, aramayacağım” ifadelerini kullandı.
“MASUMİYET KARİNESİ BENİM DE HAKKIM”
Hakkındaki iddialara ilişkin açıklamasını kamuoyuyla paylaşan Sarıgül, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının herkes için geçerli olduğunu vurguladı.
Bazı medya mensuplarının bu hakları kendisinden esirgediğini öne süren Sarıgül, iddia ve iftiralara dayalı bir kanaat oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.
Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı herkesin hakkıdır.
Bu hak, tam da bugünlerde bana yapılan gibi peşinen suçlu ilan edilmeyi önlemek için vardır.
Bazı medya mensuplarınca bu hak kasıtlı olarak benden esirgenmekte, bu amaçla hakkımda -iddia ve iftiralara dayalı- bir kanaat oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Adalet ekran ve klavye başında belirlenmektedir. Bu durum hukukun nesnelliğini ve adaletin tecellisini tehdit eder hale gelmiştir.”
“BEN DE DEVLETİMİZE VE ADALETİMİZE EMANETİM”
Milletvekili olmasının kendisi için ayrıcalık oluşturmasını istemediğini belirten Sarıgül, hukuki sürecin herkes için geçerli olan ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.
Sarıgül, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:
“Kimliği ne olursa olsun, 86 milyon vatandaşımızın şerefi, onuru, haysiyeti, itibarı ve hukuku devletimize ve adaletimize emanettir.
Ben de devletimize ve adaletimize emanetim.
Benim milletvekili olmam kimseyi telaşlandırmasın, benzer durumlarda süreç nasıl işlediyse benim için de öyle işleyecektir.
Hukukun temel ilkelerini ve benim şahsi haklarımı çiğneyen haysiyet cellatları bilsinler ki;
Devletimin, vatanımın ve adaletin dışında bir sığınak aramadım, aramıyorum, aramayacağım.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”