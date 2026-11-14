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Çorum Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çiftin ölümüne neden oldu

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Çorum Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çiftin ölümüne neden oldu Haber Videosunu İzle
Çorum Laçin'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çiftin ölümüne neden oldu
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Çorum'un Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde iki gündür haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Ekipler çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşamlarını yitirdiğini belirledi; cenazeler Laçin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Çorum'un Laçin ilçesine iki gündür kendilerinden haber alınamayan çift evlerinde ölü bulundu. Çiftin karbonmonoksit gazı sebebiyle öldüğü belirlendi.

Olay, Laçin ilçesine bağlı Gözübüyük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Mehmet Gökdere ve 72 yaşındaki eşi Zeliha Gökdere'den iki gündür haber alamayan komşuları, çiftin evine gitti. Çiftin kapıyı açmaması üzene komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine çiftin evine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evin camından içeri giren ekipler, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazı sebebiyle yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı çiftin cenazeleri Laçin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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