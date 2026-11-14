Galatasaray'da 5 ayrılık birden

Süper Lig lideri Galatasaray, ara transfer döneminde kadroya takviye planlarını sürdürürken, takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

GALATASARAY'DA 5 VEDA

Sarı-kırmızılılarda performansları eleştirilen Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Lesley Ugochukwu, El Chadaille Bitshiabu ve Kaan Ayhan ile yolların ayrılacağı belirtildi.

GOL VEYA ASİST KATKISI YAPAMADILAR

Bu beş ismin şu ana kadar takıma gol veya asist katkısı sunamadığı belirtilirken, vedaya en yakın isimler olarak sezon başında kiralık alınan Ugochukwu ve Bitshiabu gösteriliyor. Yönetimin bu iki oyuncuyu ocak ayında göndermeyi planladığı, Sane, Gündoğan ve Ayhan için ise uygun teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı kaydedildi.

YEDEK KALMAKTAN RAHATSIZ

Öte yandan Leroy Sane’nin yedek kalmaktan rahatsız olduğu ve temsilcilerinin Stuttgart maçı öncesinde İstanbul’da görüşmeler yaptığı iddia edildi.