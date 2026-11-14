Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu yaşanıyor, bir haftada 300 bin kasa avlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Ereğli'de palamut bolluğu yaşanıyor, bir haftada 300 bin kasa avlandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karadeniz Ereğli Limanı'nda av yasağının sona ermesinin ardından bir haftada 300 bin kasa palamut avlandı; sezon başından bu yana yakalanan palamut 400 bin kasayı buldu. Palamut bolluğu nedeniyle limanda kamyon yoğunluğu oluşurken balıkçılar 1 kilogram palamudu 40 liradan satıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir haftada avlanan 300 bin kasa palamut balıkçıların yüzünü güldürdü.

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından "vira bismillah" diyerek ağlarını Karadeniz'e bırakan balıkçılar, bereketli sezon geçiriyor.

Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Can Dere, AA muhabirine, palamut bolluğu yaşandığını söyledi.

Dere, av sezonunun başlamasıyla Karadeniz Ereğli Limanı'nda bugüne kadar 400 bin kasa palamut yakalandığını, bir kasada 10 palamut bulunduğunu ve yaklaşık 4 milyon palamuda ulaşıldığını ifade etti.

Palamutta bolluk yaşanmasının nedenlerine değinen Dere, "Balığın çok olmasının nedeni, boğazdan çıkarken sıcak suya denk geldi. Karadeniz Ereğli'ye Türkiye'nin her yerinden kayık geliyor, Ordu, Rize, İstanbul, Sinop, Bandırma, İnebolu, ne kadar yer varsa balıkçılar burada. Palamut havalar soğumaya başladığında bir anda kaybolacak." diye konuştu.

Dere, 1 kilogram palamudun 40 liradan satıldığını, limana gelen balıkçı teknelerinin isteyenlere ücretsiz balık dağıttığını aktararak, "Bir haftadır Karadeniz Ereğli Limanı'ndan çok balık çıkıyor, 81 ile balık buradan gidiyor. Ordu, Giresun'da vardı balık, şimdi 1 haftadır burada. Ortalama 1 haftada 300 bin kasa balık çıkmıştır." dedi.

Balık bolluğu nedeniyle Bozhane Limanı içerisinde ve çevresinde kamyon yoğunluğu oluştuğu görüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Yeni Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda13

Yeni Parti'nin ilk kurultayı! Bahçeli'nin hediyesini 2 kişi zor taşıdı
Karaman'da karşı şeride geçen otomobil ikiye bölündü! Sürücü kazayı yara almadan atlattı

Otomobil ikiye bölündü, direksiyondaki sürücü yara bile almadı
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var

Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! Tek parti davet edilmedi
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı12

ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Çankırı'da hafif ticari araç bariyere çarptı! Baba ile 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti

Yolculuk kabusa döndü! Baba ve 9 yaşındaki kızı kurtulamadı
Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı: Telefonundan neler çıktı neler!

Eski CIA Başkanının oğlu gözaltında: Telefonundan neler çıktı neler!
Şehirde kuduz kabusu! Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın

Vatandaşlar hareketlerini kaydetti: Sakın yaklaşmayın
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men18

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi36

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi