Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı Zeynep Casalini, yıllar önce boşandığı eski eşi Tahsin Berk ile ikinci kez nikah masasına oturdu. 2016 yılında evliliklerini sonlandıran ancak bir yıl sonra yeniden aynı evde yaşamaya başlayan çift, yıllar sonra ilişkilerini resmiyete döktü. Casalini'nin nikah fotoğraflarına düştüğü "Anne ve babasını evlendiren evlat" notu ise dikkat çekti.

  • Şarkıcı Zeynep Casalini, 2016'da boşandığı eski eşi Tahsin Berk ile ikinci kez evlendi.
  • Casalini nikah töreninde siyah mini elbise ve tül duvak tercih etti.
  • Çiftin kızı Dafne, nikah töreninde yer aldı.

Şarkıcı Zeynep Casalini, özel hayatında sürpriz bir gelişmeye imza attı. 4 Ağustos 2010'da Bodrum'da restoran işletmeciliği yapan Tahsin Berk ile evlenen Casalini, bir yıl sonra kızı Dafne'yi kucağına almıştı. Ancak çiftin evliliği 14 Nisan 2016'da sona ermişti.

BOŞANDILAR AMA BİRBİRLERİNDEN KOPAMADILAR

Boşanmalarının ardından ilişkilerine yeniden şans veren Zeynep Casalini ve Tahsin Berk, 2017 yılından itibaren aynı evde yaşamaya başladı. Yıllardır birlikteliklerini sürdüren çift, sade bir nikah töreniyle ikinci kez dünyaevine girdi.

SİYAH GELİNLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Nikah töreninde geleneksel beyaz gelinlik yerine yıldız detaylarıyla süslenmiş siyah mini bir elbise tercih eden Casalini, kombinini tül duvakla tamamladı.

Ünlü şarkıcı, nikah töreninden kızları Dafne'nin de yer aldığı fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

"ANNE VE BABASINI EVLENDİREN EVLAT"

Casalini'nin nikah karelerine yazdığı "Anne ve babasını evlendiren evlat" notu, törenin en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Ünlü şarkıcının paylaşımının ardından çifte çok sayıda tebrik mesajı gönderildi.

Kaynak: Haberler.com
Kutup girdabı kayıtlara geçen en erken tarihte bozuldu! ABD, Avrupa ve Doğu Asya'da sert soğuk olasılığı arttı

Kutup girdabı rekor erkenlikte bozuldu! Sert kış kapıda mı?
Mekke Anlaşması yürürlüğe girdi29

Tarihi anlaşma yürürlüğe girdi
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında ikinci dalgada 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ders alınmış ise hatalardan güzel bir haber

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai

65 bin maaşla imam arıyor! Lojman ve ek mesaisi bile var
Dev tanker yolcu gemisine çarptı! 129 yolcu için kurtarma operasyonu

Dev tankerin çarptığı yolcu gemisi saniyeler içinde suya gömüldü
Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul ve Bursa'da hissedildi
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men16

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Ankara'da 'Çobanlar Grubu'na operasyon! Servetlerine el konuldu

"Çobanlar Grubu"na operasyon! Servetlerine el konuldu
COP31'de dikkat çeken buluşma! Ahmed eş-Şara ile Meryem Uzerli aynı karede25

Yan yana gelmeleri imkansız gibiydi! Bu pozu verdiler

Bursa'da kadını darbedip zorla otomobile bindirdiler: Dehşet anları kamerada

Kadını darbedip kaçırdılar: Bırakın beni