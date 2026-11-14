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Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu

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Brezilya, Japonya'ya kaybetti! Maçın son saniyelerinde olanlar oldu
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Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, Singapur'da Japonya ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Maçın son dakikalarında gelen galibiyet golünün ardından saha içi tansiyon yükseldi. Hakem kararlarına tepki gösteren Brezilya cephesinde teknik direktör Carlo Ancelotti ile Raphinha, kırmızı kart gördü.

  • Singapur'daki The National Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında Brezilya, Japonya'ya 3-2 mağlup oldu.
  • Japonya'nın galibiyet golünü 90+1. dakikada Tatsuhiro Sakamoto kaydetti.
  • Maç sonrası hakem kararlarına itiraz nedeniyle Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve Raphinha kırmızı kart gördü.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, Singapur'daki The National Stadyumu'nda oynanan hazırlık karşılaşmasında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Gol düellosuna sahne olan mücadelenin uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünün ardından saha içi bir anda karışırken, hakem kararlarına tepki gösteren Brezilya cephesinde kırmızı kartlar havada uçuştu.

JAPONYA HIZLI BAŞLADI, VINICIUS KARŞILIK VERDİ

Karşılaşmaya etkili giren Asya temsilcisi, 15. dakikada Takefusa Kubo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Baskısını sürdüren Japonya, 19. dakikada Keito Nakamura'nın fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı. 

2-0 geriye düştükten sonra toparlanan Brezilya, 33. dakikada Vinicius Junior'ın ceza sahası dışından kaydettiği şık golle soyunma odasına 2-1'lik skorla girdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Sambacılar, 75. dakikada yine Vinicius Junior'ın ceza sahası dışından kaleci Zion Suzuki'yi avlamasıyla skora denge getirdi.

UZATMALARDA GELEN GOL SONRASI GERGİN ANLAR

Maçın son bölümleri yüksek tansiyona sahne oldu. 87. dakikada Japonya kalecisi Suzuki ile Brezilya'dan Endrick ve Vinicius Junior sarı kart gördü. 90+1. dakikada ise ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Tatsuhiro Sakamoto, Japonya'ya 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydetti. 

Bu golün öncesinde Joao Gomes'e faul yapıldığı gerekçesiyle büyük öfke duyan Brezilya kulübesi adeta çileden çıktı. İtirazlar sırasında sahaya girdikleri gerekçesiyle Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile 71. dakikada oyundan alınan Raphinha, Singapurlu hakem Jansen Foo tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

RAPHINHA: ''HAKEME KARŞI OYNAMAK ZOR''

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert eleştiriler yönelten Raphinha, önce gördüğü kırmızı kart ve tepkisi nedeniyle özür diledi, ardından hakem Jansen Foo'yu hedef aldı. 

Yıldız isim, hakemle ilgili "Maç boyunca hakemin yaptığı birçok hatadan sonra onunla konuşmaya çalıştım ama hiçbir zaman iletişime açık değildi. İlk gollerinde elle müdahale vardı, ilk yarıda verilmeyen bir penaltımız var. Üçüncü gollerinde ise Joao'ya çok açık bir faul yapıldı ancak VAR'a rağmen golü geçerli saydı. Burada hakemlikten bahsetmek çok zor. İkinci yarıda çok daha iyiydik ancak hakeme karşı oynarken işler zorlaşıyor. Gelişmemiz gereken konular var ama bugünkü hakem kararlarının cezasız kalmasına izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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