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Antalya Muratpaşa'da kanala uçan motosikletin sürücüsünün evine gittiği öğrenildi

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Antalya Muratpaşa'da kanala uçan motosikletin sürücüsünün evine gittiği öğrenildi Haber Videosunu İzle
Antalya Muratpaşa'da kanala uçan motosikletin sürücüsünün evine gittiği öğrenildi
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Antalya Muratpaşa'da su dolu kanala uçan motosikletin sürücüsü, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki aramasında bulunamadı. Tescil bilgileri üzerinden ulaşılan telefonla görüşen ekipler, sürücünün kaza sonrası evine gittiğini ve durumunun iyi olduğunu öğrendi.

Antalya'da seyir halindeki motosiklet su dolu kanala uçtu. İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramada sürücüye ulaşılmadı. Motosikletin tescil bilgileri üzerinden ulaşılan telefon numarası ile yapılan görüşmede sürücünün kaza sonrası evine gittiği öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 CBZ 678 plakalı motosiklet dar ve bir tarafında Düden Çayının devamının yer aldığı Kanal sokak üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak su dolu kanala uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen itfaiye ve MAKSAT Arama Kurtarma ekipleri bölgede arama yaptı. Suya gömülen motosiklet ekipler tarafından çıkartılırken, kaza bölgesinde yapılan aramda sürücüye rastlanılmadı. Plaka ve ruhsat bilgileri üzerinden sorgulama yapan trafik ekipleri telefonla ulaştıkları kişi ile yaptıkları görüşmede sürücünün durumunun iyi olduğu ve kaza sonrası evine gittiği bilgisine ulaştı. Çekiciye yüklenen motosiklet yediemin otoparkına götürülerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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