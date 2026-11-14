Ordu Gölköy'de uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

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Ordu'nun Gölköy ilçesinde yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

Araçta bulunan kişilerden haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine ekipler çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobilin Gölköy-Mesudiye yolu Anduz mevkisinde, gece saatlerinde uçurumdan yaklaşık 300 metre aşağı yuvarlandığı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü B.K. ile araçta bulunan A.T. ve M.Y.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. 3 kişinin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı