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Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti

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Alevler önce ahırı, sonra evi sardı! Tüm serveti gitti
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde gece saatlerinde bir ahırda çıkan yangın büyük yıkıma neden oldu. Kısa sürede büyüyerek eve ve traktöre sıçrayan alevler, 18 büyükbaş hayvan ile 1 atın ölümüne yol açtı. Yangının ardından ev, ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde Tuncer Güler'e ait ahırda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ahırın yakınındaki eve ve önünde park halinde bulunan traktöre sıçradı.

KÖYLÜLERİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Alevleri fark eden köylüler, yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak yangının hızla yayılması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbarın ardından Kars Belediyesi ve Arpaçay Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

18 BÜYÜKBAŞ HAYVAN VE 1 AT TELEF OLDU

Yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıkan manzara, felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Ahırda bulunan 18 büyükbaş hayvan ile 1 atın yangında telef olduğu belirlendi.

Alevlerin sardığı ev, ahır ve traktör de tamamen kullanılamaz hale geldi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Büyük maddi kayba neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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