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Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi

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Etiyopya ile Eritre arasında, geçmişte on binlerce kişinin hayatını kaybettiği sınır savaşının merkezindeki Badme kasabası çevresinde çatışmaların yeniden başladığı iddia edildi. Son üç gündür karşılıklı saldırıların yaşandığı bölgede şiddetli patlama sesleri duyulurken, çok sayıda aile evlerini terk etti. İki ülke de çatışmalara ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Etiyopya ile Eritre güçleri arasında sınırdaki Badme kasabası çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı iddia edildi.

Yerel haber sitesi Addis Standard'a göre, son 3 gündür Badme çevresinde iki ülke arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

DÜKKANLAR KAPANDI, AİLELER BÖLGEYİ TERK ETTİ

Bölge sakinleri, geceleri şiddetli patlama sesleri duyulduğunu, dükkânların kapandığını ve ailelerin çatışma nedeniyle bölgeden ayrıldığını ifade etti.

Çatışmaları izleyen ABD merkezli araştırma kuruluşu ACLED, 13 Kasım tarihli güncellemesinde, yerel kaynaklara göre Etiyopya birliklerinin Şeraro ile Badme arasında, Eritre güçlerinin ise kasabanın çevresinde konuşlandığını bildirdi.

ACLED, Badme'nin iki ordudan herhangi birinin kontrolünde olmadığını ifade etti.

Kuruluş, önceki güncellemelerinde Etiyopya ordusunun kasaba yakınlarına topçu ateşi açtığını da kaydetmişti.

Çatışmalara ilişkin her iki ülke tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÇATIŞMALARIN MERKEZİNDE YER ALIYOR

Badme, Etiyopya ile Eritre arasında 1998-2000 döneminde on binlerce kişinin hayatını kaybettiği sınır çatışmalarının merkezinde yer alıyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, silahlı gruplara destek suçlamaları ve Etiyopya'nın Kızıldeniz'e erişim arayışı nedeniyle son aylarda yeniden gerildi. Addis Ababa yönetimi Eritre'yi ülkesindeki silahlı gruplara destek vermekle suçlarken, Asmara yönetimi suçlamaları reddediyor.

G7 Dışişleri Bakanları, 9-10 Kasım'da Paris'te düzenlenen toplantının ardından iki ülkeye azami itidal ve diplomatik çözüm çağrısı yapmıştı. Ortak bildiride, gerilimin tırmanmasının bölge güvenliği, insani krizler ve Kızıldeniz'deki uluslararası ticaret açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulanmıştı.

Kaynak: AA
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