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Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah

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Altay Bayındır'dan Celta Vigo kariyerine görkemli siftah
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Manchester United'dan kiralık olarak Celta Vigo'ya transfer olan milli kaleci Altay Bayındır, İspanya Kral Kupası erteleme maçında Salamanca karşısında ilk resmi maçına çıktı. Takımının 5-0'lık farklı galibiyetinde kalesini gole kapatan Bayındır, maç sonrası mutlu olduğunu belirtti ve şampiyonluk hedeflerini paylaştı.

  • Manchester United'dan kiralık olarak Celta Vigo'ya katılan milli kaleci Altay Bayındır, İspanyol ekibiyle ilk resmi maçına İspanya Kral Kupası'nda Salamanca deplasmanında ilk 11'de çıktı.
  • Celta Vigo, Salamanca'yı 5-0 yenerek bir üst tura yükseldi; golleri Ferran Jutlga (2), Williot Swedberg (2) ve Andres Antanon attı, Bayındır kalesini gole kapattı.
  • Salamanca'da Maximo Levrand 61. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak Celta Vigo kadrosuna katılan milli kaleci Altay Bayındır, İspanyol ekibindeki ilk resmi maçına çıktı. 

5-0'LIK DEV ZAFER

İspanya Kral Kupası erteleme karşılaşmasında Salamanca deplasmanına ilk 11'de başlayan Bayındır, takımının 5-0'lık farklı galibiyetinde kalesini gole kapatarak bir üst tura yükselme sevinci yaşadı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Ferran Jutlga (2), Williot Swedberg (2) ve Andres Antanon kaydetti. Ev sahibi Salamanca'da Maximo Levrand, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

''KENDİ SINIRLARIMI ZORLAMAK İSTİYORUM''

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan deneyimli kaleci, Celta Vigo formasıyla ilk kez sahaya çıkmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum çünkü her zaman oynamak ve kendi sınırlarımı zorlamak istiyorum. Sonunda Celta formasıyla ilk maçımı oynadım. Galibiyetten çok mutluyum ama çok çalışmaya ve daha fazla maç kazanmaya devam etmeliyiz. Bizim için her maç önemli." dedi. 

''UMARIM ŞAMPİYON OLABİLİRİZ''

Sözlerine devam eden milli eldiven, "Hangi turnuvada oynarsanız oynayın, hazır olmalısınız çünkü kazanmak için her maçı ciddiye almalıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmak, gidebildiğimiz yere kadar gitmek, her maçı kazanmak istiyoruz. Bu yüzden başarılı olmaya çalışacağız ve umarım şampiyon olabiliriz." yorumunu yaptı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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