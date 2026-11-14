Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı

Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak, adının Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmasıyla ilgili konuştu.

"BATRAKOV SÖYLEMEDİ"

Transferi için Galatasaraylı futbolcu Aleksey Batrakov'un da devreye girdiği iddiaları hakkında konuşan Kislyak, ''Batrakov, bana bu konudan bahsetmedi. Sadece sohbet ediyoruz ve işlerin nasıl gittiğini soruyorum. Transferi konuşmadık." dedi.

FENERBAHÇE'Yİ BİLMİYORUM''

21 yaşındaki Matvey Kislyak, "Fenerbahçe'nin beni isteyip istemediğini bilmiyorum. Tüm bu söylentilere karşı tarafsızım. Medyanın işi bunu gündeme getirmek, benim işim ise antrenman yapmak ve oynamak. Dolayısıyla konuya tarafsız yaklaşıyorum." sözlerini sarf etti.

SEZON PERFORMANSI

CSKA Moskova forması altında bu sezon 18 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren genç futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.