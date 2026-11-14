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Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Sunucuyu böyle uyardı

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Ali Koç’tan dikkat çeken 'Türkiye' hassasiyeti: Sunucuyu böyle uyardı Haber Videosunu İzle
Ali Koç’tan dikkat çeken 'Türkiye' hassasiyeti: Sunucuyu böyle uyardı
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Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'nde konuşan iş insanı Ali Koç, Türkiye'den "Turkey" diye söz eden moderatörü düzeltti. Ülkenin uluslararası alandaki resmi adının "Türkiye" olduğunu hatırlatan Koç, "İngilizcede 'Türkiye' dememiz gerekiyor, 'Turkey' değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da devam ederken, zirveye katılan iş insanı Ali Koç ile yer aldığı bir etkinliğin moderatörü arasında Türkiye’nin ismine ilişkin kısa bir diyalog yaşandı.

MODERATÖRÜN "TURKEY" İFADESİNİ DÜZELTTİ

Katıldığı etkinlikte moderatörün Türkiye'den bahsederken İngilizce "Turkey" ifadesini kullanması üzerine araya giren Ali Koç, ülkenin uluslararası alanda kullanılan resmi adının değiştiğini hatırlattı.

Koç, "Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede 'Türkiye' dememiz gerekiyor, 'Turkey' değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" ifadelerini kullandı.

2022 YILINDA RESMİ OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Türkiye'nin uluslararası alanda kullanılan İngilizce adı, 1 Haziran 2022'de Birleşmiş Milletler nezdinde resmen değiştirilmişti. Türkiye'nin talebi üzerine BM, daha önce kullanılan "Turkey" yerine "Türkiye" adını kabul etmişti. Böylece ülkenin resmi uluslararası yazışmalarda kullanılan adı "Türkiye" olmuştu.

Kaynak: Haberler.com
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