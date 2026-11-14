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Cemre Baysel'le birlikte milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile

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Cemre Baysel'le birlikte milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
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Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile birlikte olan Beşiktaş'ın milli oyuncusu Emirhan Topçu, sosyal medya hesabından DJ Mahmut Orhan'ın kız arkadaşı Daria Yakubchik'i paylaştı. Yapılan paylaşım saniyeler sonra geri alınmasına rağmen takipçilerinin gözünden kaçmadı. Daha önce Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek de sosyal medya hesabından Daria Yakubchik'i paylaşmış ve dakikalar sonra paylaşımı kaldırmıştı.

Beşiktaş’ın başarılı savunma oyuncusu Emirhan Topçu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla magazin ve spor gündeminin zirvesine oturdu. Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile yaşadığı aşkla gündeme gelen milli futbolcu, ünlü DJ Mahmut Orhan’ın sevgilisi Daria Yakubchik’i kendi profilinden paylaştı.

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Topçu’nun yaptığı bu beklenmedik hamle, kısa süre içinde fark edildi. Paylaşım saniyeler içerisinde silinmiş olsa da dikkatli sosyal medya kullanıcıları ekran görüntüsü almayı başardı. Kısa süredE hızla yayılan bu kare, futbolseverler ve magazin takipçileri arasında büyük merak uyandırdı.

DAHA ÖNCE İSMAİL YÜKSEK DE PAYLAŞMIŞTI

Yaşanan bu gelişme, akıllara geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe’nin milli yıldızı İsmail Yüksek’in başına gelen benzer bir olayı getirdi. Yüksek de tıpkı Emirhan Topçu gibi sosyal medya hesabından Daria Yakubchik’e yer vermiş ve söz konusu paylaşımı dakikalar içinde silerek gündem olmuştu.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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