Tuzla'da yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü ve 2 kişi TIR'ın camını taşladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TUZLA'da trafikte TIR şoförüyle yol verme nedeniyle tartışan otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, önce yumrukladıkları aracın camına yol kenarından aldıkları taşları fırlattı. O anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, saat 17.00 sıralarında Tepeören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü, aracını TIR'ın önünde durdurarak yanındaki kişilerle birlikte araçtan indi. TIR'ın camını yumruklayan kişiler, şoförün araçtan inmemesi üzerine yerden aldıkları taşları TIR'ın camına fırlattı. O sırada yoldan geçen başka bir sürücü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı