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Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...

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Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp... Haber Videosunu İzle
Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...
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Yeni Parti'nin Ankara'da düzenlenen 1'inci Olağan Kurultayı'nda duygusal anlar yaşandı. Genel başkanlık için tek aday olan Özgür Özel, partinin kuruluş sürecinde kendilerine destek verenlere teşekkür ederken Çankırı'dan gönderilen 1000 TL'nin hikayesini anlattı. Özel'in konuşma sırasında sesi titredi, gözleri doldu.

Bin 202 delegenin oy kullanacağı kurultayda konuşan Özgür Özel, partinin kuruluş aşamasında kendilerine destek olan vatandaşları unutmadı. Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyünden gönderilen 1000 TL'lik yardımı anlatan Özel, gözyaşlarına hakim olamadı. 

"VEYSEL AMCA, HELAL ET HAKKINI"

Sesi titreyen ve gözyaşlarını tutamayan Özel, "Bir günlük süt parasını göndermiş. Salona davet ettim, 'Hayvanlarımı bırakıp gelemem, kim bakacak?' dedi. Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca, helal et hakkını. Selam olsun sana" ifadelerini kullandı.

PARTİ YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM

Öte yandan Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayında genel başkanlık seçiminin yanı sıra parti yönetiminde yapılacak değişiklikler de öne çıktı. Parti Meclisi'nin üye sayısının 150'ye çıkarılması ve yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosunun belirlenmesi kurultayın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

reisi taklit ediyor ????

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Haber Yorumlarıdervis koc:

Oyyy kıyamam ya, şimdi içinden de kıs kıs gülüyordur enayiler sağolsun yine şişe parası çıktı diye

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