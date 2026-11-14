Özgür Özel'in gözyaşlarına hakim olamadığı an! Zarfın içinden parayı çıkartıp...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2 yorum · Sen de yaz

Bin 202 delegenin oy kullanacağı kurultayda konuşan Özgür Özel, partinin kuruluş aşamasında kendilerine destek olan vatandaşları unutmadı. Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Sarıkaya köyünden gönderilen 1000 TL'lik yardımı anlatan Özel, gözyaşlarına hakim olamadı.

"VEYSEL AMCA, HELAL ET HAKKINI"

Sesi titreyen ve gözyaşlarını tutamayan Özel, "Bir günlük süt parasını göndermiş. Salona davet ettim, 'Hayvanlarımı bırakıp gelemem, kim bakacak?' dedi. Yapraklı Sarıkaya köyü, Veysel amca, helal et hakkını. Selam olsun sana" ifadelerini kullandı.

PARTİ YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM

Öte yandan Yeni Parti'nin ilk olağan kurultayında genel başkanlık seçiminin yanı sıra parti yönetiminde yapılacak değişiklikler de öne çıktı. Parti Meclisi'nin üye sayısının 150'ye çıkarılması ve yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosunun belirlenmesi kurultayın önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.