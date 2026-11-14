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Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi

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Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
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Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Astsubay Hüseyin Zehir'in cenazesi, Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından şehit ailesinin evinde verilen yemekle ilgili ortaya atılan iddia tartışma yarattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderildiği öne sürülen yemeğe tepki gösterilirken, belediyeden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 37 yaşındaki Astsubay Hüseyin Zehir, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehidin evinde yemek verildi. Ancak yemekle ilgili ortaya atılan bir iddia, tepkileri beraberinde getirdi.

ŞEHİT EVİNE GÖNDERİLEN YEMEK TARTIŞMA YARATTI

Şehit ailesinin evinde verilen yemeğin Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderildiği öne sürüldü. Yemeğe ilişkin görüntüler üzerine belediyeye yönelik eleştirilerde bulunuldu. Belediye başkanını etiketleyen bazı kullanıcılar, "Şehit ailesinin evine bu yemeği siz mi gönderdiniz?" sorusunu yönelterek iddialara açıklık getirilmesini istedi.

"ŞEHİDİMİZE SAYGISIZLIK"

Yemeğe ilişkin görüntülere tepki gösteren kullanıcılar, şehit ailesine sunulan ikramın uygun olmadığını belirten yorumlarda bulundu. Gönderinin altına "Lütfen gerçek olmasın", "Bu doğruysa vahim", "Şehit bir astsubayının yakınları, sevenleri buna mı layık?" ve "Şehidimize saygısızlık" şeklinde yorumlar yapıldı.

GÖZLER HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE

Şehit evine gönderildiği öne sürülen yemeğin belediye tarafından temin edilip edilmediği henüz netlik kazanmadı. Tepkilerin ardından gözler Hatay Büyükşehir Belediyesine çevrilirken, belediyeden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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